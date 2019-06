Apple roept deel 15"-MacBook Pro's uit 2015 terug vanwege oververhitting accu

Apple roept een deel van de 15"-versie van de MacBook Pro uit 2015 terug vanwege het risico op oververhitting van de accu. Apple raadt gebruikers van laptops met die accu aan om het apparaat niet meer te gebruiken.

Apple vervangt de accu's van laptops met accu's die gevaar lopen op oververhitting kosteloos, aldus de fabrikant. Het gaat om modellen die verkocht zijn tussen de release medio 2015 en februari 2017. Apple zegt niet hoeveel laptops er zijn met die accu's of een hoe groot deel die uitmaken van de in die periode verkochte 15"-MacBook Pro's.

De Amerikaanse fabrikant heeft een pagina online gezet waarop klanten het serienummer van hun laptop kunnen invoeren om te kijken of hun laptop gevaar loopt op oververhitting. Als dat zo is, raadt Apple aan om de laptop niet meer te gebruiken en contact op te nemen met een winkel in de buurt waar gebruikers de laptopaccu kunnen laten vervangen.

Het gaat om het laatste model van de MacBook Pro zonder Butterfly-toetsenbord en Touch Bar. De laptops met Butterfly-toetsenbord die sinds 2016 verschenen vallen buiten deze terugroepactie.