Respawn maakt in september meer bekend over vr-shooter

Respawn Entertainment en Oculus maken eind september meer bekend over de 'triple-a'-shooter voor vr-brillen die zou gaan verschijnen. Beide bedrijven zeiden in 2017 voor het eerst dat zo'n shooter eraan zat te komen.

Oculus en Respawn laten meer zien van de game tijdens Oculus Connect 6, dat eind september plaatsvindt in de Amerikaanse stad San Jose, meldt Oculus. Beide bedrijven zeiden in 2017 dat de shooter zou gaan komen. Het gaat volgens Oculus om een 'combat experience', maar verdere details ontbreken. Het zal in elk geval niet om een game gaan in het Titanfall-universum.

Het is nog onbekend wanneer de vr-shooter zou moeten verschijnen en voor welke vr-brillen hij uitkomt. Bij de aankondiging van de samenwerking tussen beide bedrijven in 2017 was het plan om de shooter in elk geval in 2019 uit te brengen. Toen spraken beide bedrijven over een 'supergeheime game', wat iets afwijkt van de beschrijving 'combat experience' die Oculus nu gebruikt.