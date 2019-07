Gerucht: versies Assassin's Creed en Splinter Cell komen uit voor Oculus-brillen

Er komen vr-versies van Assassin's Creed en Tom Clancy's Splinter Cell uit voor Oculus-brillen. Dat meldt techsite The Information op basis van een anonieme bron. De games moeten de verkopen van de brillen opstuwen.

Ubisoft en Facebook willen de overeenkomst niet bevestigen, meldt The Information. De site staat bekend als betrouwbaar. Het is onbekend of het gaat om een variant op bestaande versies van Tom Clancy's Splinter Cell en een Assassin's Creed-game of dat het hele nieuwe varianten zouden moeten worden van die spellen. Facebook heeft in totaal bijna een miljard dollar over om game-ontwikkelaars en exclusieve rechten op games te kopen.

Als Facebook de stap zou zetten, wil het vermoedelijk de vraag naar Oculus-headsets opstuwen door games ervoor te laten ontwikkelen. Er zijn tot nu toe weinig grote games uitgekomen in vr-versies. Wel werken Respawn en Oculus aan een shooter, waarover beide bedrijven in september meer bekend maken.