Apple verhoogde schermhelderheid van de MacBook Air met een software-update

Apple heeft op zijn website de specificaties aangepast van de MacBook Air 2018, om aan te geven dat het scherm voortaan een helderheid heeft van 400cd/m² in plaats van 300cd/m². De verbetering zou te danken zijn aan de macOS 10.14.4 software-update die Apple eind maart uitbracht.

In de uitgaveopmerkingen van macOS 10.14.4 vermeldde Apple al dat de software-update van 25 maart de standaard schermhelderheid van de MacBook Air corrigeert. Meer details hierover gaf de fabrikant destijds niet. Gebruikers op Reddit merkten deze week op dat Apple de specificaties van de in oktober 2018 geïntroduceerde notebook heeft aangepast. Op de Amerikaanse website staat bij het Retina-paneel nu een helderheid van 400 cd/m² waar dat voorheen 300 cd/m² was. Op de Nederlandse en Belgische Apple-site is de wijziging op het moment van schrijven nog niet doorgevoerd.

Volgens MacRumors heeft Apple bevestigd dat de verbeterde helderheid inderdaad samenhangt met de software-update naar macOS Mojave 10.14.4. MacRumors merkt ook op dat de verhoogde helderheid volgens de technische specificaties geen effect zou hebben op de levensduur van de accu.

Na de introductie van de MacBook Air in oktober vorig jaar klaagden nogal wat reviewers en gebruikers over de tegenvallende schermhelderheid van het toestel. Op sites als MacRumors en Reddit wordt de software-update dan ook positief onthaald.