OnePlus 7 Pro kan '3x zoom' bereiken door crop van camera met telelens

De OnePlus 7 Pro heeft geen 8-megapixelcamera met telelens die '3x zoom' mogelijk maakt, maar een 13-megapixelcamera met '2,2x zookm', waar de software een beeld met acht megapixels uit cropt. Dat heeft OnePlus bevestigd nadat een gebruiker op Reddit daar achter kwam.

OnePlus zegt in een statement aan Android Police dat het de camera met telelens gebruikt voor twee cameramodi; de portretmodus en de modus voor '3x zoom', met een beeldhoek van 74mm in 35mm-equivalent. "De software wijzigt de beeldhoek al naar gelang welke functie de gebruiker in de camera-app gebruikt", aldus de fabrikant.

De fabrikant claimt op de specspagina van de telefoon dat de camera met telelens een een 8-megapixelsensor heeft met '3x zoom', maar het gaat in feite om een 13-megapixelcamera met '2,2x zoom'. Die heeft een beeldhoek van 57mm in 35mm-equivalent. OnePlus heeft ook exif-data aangepast, want die geeft bij portretfoto's en 'zoomfoto's' een brandpunt weer van 74mm in 35mm-equivalent.

Tweakers heeft die discrepantie in de review niet opgemerkt, hoewel wel naar voren kwam dat portretfoto's een andere crop gebruikten dan de zoomfoto's. Ook viel op dat in de software geen verwijzing was naar een 8-megapixelsensor, maar wel naar een 13-megapixelsensor, de S5K3M5 van Samsung.

Het is niet de eerste keer dat OnePlus onjuiste specs opgeeft over een camera met telelens. De OnePlus 5-specs vermeldden een camera met 2x zoom, maar het ging in feite om 1,4x-zoom, ontdekte Tweakers destijds tijdens de review.