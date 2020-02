Zoekfunctie van Windows 10 werkt wereldwijd niet

Wereldwijd kunnen gebruikers van Windows 10 geen resultaten zien bij zoekacties in het besturingssysteem. De zoekfunctie toont een volledig leeg scherm, ook als gebruikers alleen lokaal willen zoeken.

De storing bij de zoekfunctionaliteit van Windows 10 werd onder andere op Gathering of Tweakers en Reddit opgemerkt. Veel gebruikers melden daar dat de zoekfunctie van Windows 10 niets dan een leeg scherm toont. De storing lijkt niet regionaal of gekoppeld aan bepaalde Windows 10-versies te zijn. Opnieuw starten van het systeem verhelpt het probleem niet.

Wel publiceert WIndows Central een work-around die in ieder geval de lokale zoekfunctie weer activeert. Daarvoor moeten gebruikers de internetcomponenten van de zoekfunctionaliteit van Windows 10, Bing en Cortana uitschakelen. Dit kan door in het register via regedit BingSearchEnabled en CortanaConsent uit te schakelen door middel van de DWORD (32bit)-waarde, en vervolgens een reboot:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search] "BingSearchEnabled"=dword:00000000

"CortanaConsent"=dword:00000000

Als de key BingSearchEnabled niet aanwezig is, moet de gebruiker deze zelf aanmaken. CortanaConsent staat voor de meeste gebruikers al op '0'. Voor herstel van de online functionaliteit moeten deze op een later moment weer geactiveerd worden. Niet bekend is hoe lang de storing blijft voortduren. Microsoft heeft nog niet gereageerd op de berichten.