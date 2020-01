Renders tonen Sony-smartphone met 3,5mm-jack

Er zijn renders verschenen van wat de Sony Xperia 5 Plus zou worden. Het gaat om een telefoon met vier camera's aan de achterkant en een 3,5mm-jack aan de bovenkant. Sony liet de analoge audio-aansluiting recentelijk juist weg uit smartphones.

De telefoon meet 168,2x71,6mm, meldt OnLeaks op Slashleaks. De Fransman heeft afgelopen jaren vaak juiste informatie gegeven over onaangekondigde smartphones. Het scherm heeft volgens de info afmetingen van ongeveer 154x68mm, bij een diagonaal van 6,6" en een schermverhouding van 21:9. De resolutie is niet bekend. De Xperia 5, die afgelopen najaar is verschenen, heeft een oledscherm van 2520x1080 pixels.

De telefoon heeft aan de zijkant een vingerafdrukscanner, een plek waar Sony afgelopen jaren vaker een vingerafdrukscanner op telefoons heeft gezet. Nieuw is de 3,5mm-jack aan de bovenkant. De Xperia-telefoons van afgelopen jaar hebben die niet. De analoge audio-aansluiting is sinds twee jaar niet meer te vinden op duurdere modellen van de Japanse fabrikant.

Aan de achterkant zitten vier lenzen. Drie daarvan zijn camera's en Sony voegt daarnaast een tof -sensor toe, zo meldt OnLeaks. Het is onbekend wat de fabrikant daarmee gaat doen in de software. Een ToF-sensor kan bijvoorbeeld ruimtes scannen en gebruikt worden voor augmented reality-software.

Het is onbekend wanneer Sony de smartphone wil presenteren. De aankondigingen op CES zijn geweest en daar zat de telefoon niet tussen. De volgende beurs waar Sony vaak aankondigingen doet, is Mobile World Congress. Dat is een telefoonbeurs die eind februari plaatsvindt in Barcelona.