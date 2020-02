MediaTek presenteert Helio P95-soc, die 64-megapixelcamera's ondersteunt

Processorontwerper MediaTek heeft de Helio P95-soc gepresenteerd. De soc is een nieuwe versie van de twee jaar geleden verschenen P90 en voegt onder meer ondersteuning toe voor camera's met een maximale resolutie van 64 megapixel.

De P90 ondersteunt camera's met een maximale resolutie van 48 megapixel. De andere wijziging is de toevoeging van APU 2.0, blijkt op de webpagina van de soc. Dat is het gedeelte van de soc dat berekeningen uitvoert voor zaken als beeldherkenning en neurale netwerken. Deze 'kunstmatige intelligentie'-chip is volgens MediaTek 10 procent sneller dan die in de P90.

De overige kenmerken zijn gelijk gebleven. De soc heeft vier Cortex A75-kernen op 2,2GHz en vier A55-kernen op 2,0GHz, vergezeld van een PowerVR GM 9446-gpu van Imagination op 720MHz. Fabrikanten kunnen daar maximaal 8GB lpddr4x-geheugen bijplaatsen. De soc ondersteunt maximaal ufs 2.1-opslag.

Er is geen ondersteuning voor nieuwe netwerkstandaarden, zoals 5g of wifi 6 via 802.11ax. De Helio P95 verschijnt vermoedelijk spoedig in smartphones. De P90 zat in de afgelopen tijd vooral in midrangesmartphones, zoals de Oppo Reno2 Z.