Terraria behaalt recordaantal spelers na laatste grote update

487.000 spelers hebben tegelijkertijd Terraria aangeslingerd nadat de ontwikkelaar de laatste grote update heeft vrijgegeven. Dat zijn er meer dan ooit. Na negen jaar ontwikkeling beschouwt gamestudio Re-Logic de game als compleet.

De Journey's End-update is volgens de makers groot: "Nieuwe manieren om het spel te spelen, meer dan 1000 nieuwe items om te vinden en te maken, nieuwe bazen om uit te dagen en zelfs een volledige herziening van alle content van het spel voor balans, grafische kwaliteit en mechanica - echt, Journey's End heeft iets voor iedereen".

De grootste update is waarschijnlijk Journey Mode, waarin spelers op ieder moment de moeilijkheidsgraad van de game kunnen aanpassen. Daarnaast is er Master Mode, die de moeilijkheidsgraad juist naar nieuwe hoogten moet brengen. De volledige changelog, die 45 pagina's telt, staat op het officiële Terraria-forum, maar die is op het moment van schrijven niet bereikbaar door al het webverkeer.

Volgens Steamcharts is het aantal van 487.000 spelers een verdrievoudiging van het oude record; 159.000 spelers, in juni van 2015. Op het moment van schrijven is het de op drie na meest gespeelde game, achter CS:GO, Dota 2 en PUBG. Daarmee wordt de game momenteel meer gespeeld dan GTA V. De game is ook beschikbaar voor veel andere platformen, inclusief Android, iOS, de PS4, Xbox One en Nintendo Switch.