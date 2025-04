Blizzard overweegt Cataclysm naar World of Warcraft Classic te brengen

Blizzard vraagt World of Warcraft-spelers in een enquête of ze World of Warcraft Classic: Cataclysm zien zitten. De vragen zijn gericht op het onderzoeken van de populariteit van de derde uitbreiding van World of Warcraft en of Blizzard deze aan Classic moet toevoegen.

WoWhead citeert uit de vragenlijst en vraagt spelers van de mmo-rpg om hun mening over Cataclysm. Het logische vervolg op de tweede uitbreiding van World of Warcraft zou Cataclysm zijn, maar de ontwikkelaar lijkt eerst te willen onderzoeken of spelers daar wel op zitten te wachten. Zo stelt Blizzard de open vraag aan spelers wat ze na Wrath of the Lich King zouden willen zien in World of Warcraft Classic en hoe graag ze bepaalde nieuwe gameplayelementen uit Cataclysm zouden willen terugzien in Classic.

Cataclysm verscheen in 2010 als derde uitbreiding voor World of Warcraft. Waar de eerste twee uitbreidingen zich richtte op een nieuwe wereld (Outland) en continent (Northrend), werd in Cataclysm de twee oorspronkelijke continenten op de schop genomen. Door het geweld van de draak Deathwing werden sommige gebieden in Kalimdor en The Eastern Kingdoms onherkenbaar veranderd.

Als Cataclysm al aan World of Warcraft Classic wordt toegevoegd, zal dit nog wel even duren. Eerst moet Wrath of the Lich King nog officieel uitkomen voor de Classic-versie van de game. Tweakers schreef eerder al een preview over de komst van Wrath of the Lich King naar Classic. De release staat gepland voor 26 september. Momenteel kunnen spelers al aan de slag met de Death Knight-class, als voorbereiding op de release.