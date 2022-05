Voormalige World of Warcraft-ontwikkelaars richten nieuwe studio op

Acht ontwikkelaars die jaren bij Blizzard aan World of Warcraft hebben gewerkt, zijn een eigen gamestudio gestart onder de naam Notorious Studios. De studio werkt aan een nieuwe multiplayer-rpg, maar maakt daar nog geen details over bekend.

Acht voormalige World of Warcraft-ontwikkelaars hebben Notorious Studios opgericht. Dat is dezelfde naam als de WoW-guild waar veel van de betrokken ontwikkelaars in zaten. Het is de bedoeling om de studio uit te breiden, maar aanvankelijk zal het een klein bedrijf blijven. Volgend jaar wil de studio groeien naar twaalf medewerkers.

Notorious werkt aan een nieuwe multiplayer-rpg, maar geeft daarover nog geen concrete details. Wel zeggen de makers dat het gaat om een game die aansluit bij de voorkeuren van de ontwikkelaars. Daarbij spreken ze onder andere hun voorkeur uit voor core-rpg fantasy met een nadruk op gevechten.

Onder meer Chris Kaleiki en Doug Frazer zitten bij Notorious Studios. Kaleiki werkte dertien jaar bij Blizzard en hield zich onder andere bezig met de ontwikkeling van classes en spells voor World of Warcraft. Frazer was gameplay engineer voor diezelfde game in zijn tijd bij Blizzard.

Activision-Blizzard ligt de laatste tijd onder vuur vanwege de negatieve cultuur binnen het bedrijf, waarin seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie zouden voorkomen. Eerder deze maand verlieten na intern onderzoek meer dan twintig werknemers het bedrijf en werd er actie ondernomen tegen meer dan twintig andere werknemers.

De oprichters van Notorious Studios zijn vorig jaar in oktober al vertrokken bij Blizzard, maar zeggen dat de onthullingen daar nu ook invloed op hen hebben. In een interview met VentureBeat zeggen ze dat ze een veel plattere bedrijfscultuur nastreven, zonder leiders of regisseurs. Volgens de oprichters werken juist een rigide hiërarchie en de machtsverhoudingen die daarbij horen, intimidatie in de hand.