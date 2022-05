Microsoft laat Xbox Insiders weer via dashboard op Twitch streamen

Xbox-gebruikers in het Alpha Skip Ahead-programma kunnen weer direct vanaf de console streamen op Twitch. Microsoft had deze functie in het verleden weggehaald om plaats te maken voor zijn eigen streamingplatform Mixer. Dat platform werd vorig jaar gesloten.

De nieuwe bètaversie van het Xbox-dashboard heeft weer Twitch-integratie. Hiermee kunnen gebruikers via het dashboard hun Twitch-account koppelen om zo direct streams te kijken of zelf via de console games live te streamen. Daarvoor hoeft geen app geïnstalleerd te worden. Het is voor het eerst dat de Twitch-functionaliteit beschikbaar is voor de Xbox Series X en S.

Twitch-integratie werd in 2014 al toegevoegd op de Xbox One. Toen Microsoft in 2017 zijn eigen streamingplatform Beam uitbracht, later omgedoopt tot Mixer, werd de mogelijkheid om op Twitch te streamen verwijderd en vervangen door Mixer-integratie. Sinds vorig jaar bestaat Mixer niet meer, omdat Microsoft er geen groot publiek wist op te bouwen. Microsoft ging toen een samenwerking aan met Twitch-concurrent Facebook Gaming.

Vooralsnog is Twitch-integratie alleen beschikbaar voor Xbox Insiders in het Alpha Skip Ahead-programma, meldt Microsoft. Via dat programma kunnen Xbox-spelers functies uitproberen die Microsoft nog aan het testen is. Wanneer de functie naar alle gebruikers komt, is nog niet bekend.

Verder biedt dezelfde Alpha Skip Ahead-bèta de mogelijkheid om games voor de Xbox Series X en S op de Xbox One te spelen middels cloudgaming. Zo kunnen gebruikers van de consoles van de vorige generatie nieuwe games spelen, die niet voor de Xbox One zelf verschijnen, zoals Flight Simulator. Daarvoor is wel een Game Pass Ultimate-abonnement nodig.