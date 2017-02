Door Bauke Schievink, zaterdag 18 februari 2017 12:07, 23 reacties • Feedback

Microsoft heeft een eerste versie uitgebracht van Beam, een applicatie waarmee het mogelijk is om gamebeelden te streamen zodat anderen mee kunnen kijken. Daarmee gaat het bedrijf de concurrentie aan met Twitch, dat door veel gamers wordt gebruikt.

Beam is beschikbaar voor gamers die een Xbox One hebben en meedoen aan het Xbox Insider Program, waarmee Microsoft vroege versies van software beschikbaar maakt. Gamers kunnen een stream opzetten van het spel dat ze aan het spelen zijn, waarbij een aantal zaken instelbaar zijn: zo is het mogelijk om de microfoon aan of uit te zetten, en is het ook mogelijk om te chatten of een koppeling te maken met sociale media. Kijkers krijgen ervaringspunten en Sparks naarmate ze langer blijven kijken.

Met Beam gaat Microsoft de concurrentie aan met Twitch, een populaire videostreamingdienst voor gamers. Om populariteit te vergaren gaat het bedrijf onder andere samenwerken met bekende YouTubers die hun beelden zullen gaan streamen.

Later zouden alle eigenaren van een Xbox One toegang moeten krijgen tot Beam. Ook op Windows 10, iOS en Android moet de gamestreamingsoftware beschikbaar komen. Dat zal pas ergens in de lente zijn, maar Microsoft stelt meer informatie te zullen geven tijdens GDC 2017, dat eind deze maand van start gaat.