zaterdag 18 februari 2017

SpaceX heeft te kennen gegeven dat het zijn ambitieuze plannen voor een ruimtereis naar Mars heeft moeten uitstellen. In plaats van 2018 gaat het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk nu pas in 2020 richting de Rode Planeet.

Als reden voor de vertraging geeft SpaceX op dat het meer ontwikkelingstijd nodig heeft, en dan met name voor de ontwikkeling van de Falcon Heavy-raket. Deze zwaardere versie van de Falcon 9-raket moet de nog in ontwikkeling zijnde versie van de Red Dragon-capsule gaan afleveren. Door het verschuiven van de focus van 2018 naar 2020 krijgt SpaceX meer tijd om de benodigde technologieën uit te ontwikkelen, zo zei het bedrijf in een persconferentie waarover The Verge bericht.

De Red Dragon is speciaal bedoeld voor het landen op Mars, iets dat door de dunne dampkring een uitdaging vormt. De eerste missie is bedoeld als test, om te bepalen of dergelijke missies succesvol zijn om zwaar materiaal op de Rode Planeet te krijgen. Mogelijk volgen daarna ook bemande missies; vorig jaar maakte SpaceX al ambitieuze plannen bekend over het sturen van astronauten naar Mars. Daarvoor wordt gewerkt aan een upgrade van de Dragon-capsule zodat deze ook mensen kan vervoeren.

SpaceX heeft in de afgelopen tijd veel aandacht vergaard door raketten te lanceren en deze vervolgens weer te laten landen. Momenteel doet het bedrijf vooral ruimtemissies voor NASA, waaronder bevoorradingsmissies voor het internationale ruimtestation.