Door Mark Hendrikman, zondag 15 januari 2017 10:13, 7 reacties • Feedback

Submitter: Smitovic

SpaceX heeft zaterdag zijn eerste raketlancering uitgevoerd sinds er in september een raket ontplofte tijdens een testronde. Het bedrijf heeft tien satellieten in een baan om de aarde gebracht en de first stage booster is bovendien met succes weer op een SpaceX-droneschip geland.

De landing van de booster is de zevende die SpaceX met succes uitvoert. De raket had in totaal tien communicatiesatellieten aan boord, die allemaal met succes in geosynchronous transfer orbit zijn gebracht, zo'n 625 kilometer boven de Aarde. Volgens het bedrijf zijn dit de eerste tien satellieten van ten minste 70 die SpaceX voor zijn klant Iridium in een baan om de Aarde zal brengen. De satellieten faciliteren mobiele communicatie, zowel in de vorm van telefoongesprekken als data.

SpaceX had meer dan vier maanden geen raketlanceringen uitgevoerd omdat het moest uitzoeken waarom er tijdens een static fire test een raket op het platform ontplofte. Het probleem bleek in een onderdeel van de brandstoftanks te zitten en moet nu opgelost zijn.

Nu het bedrijf weer verder kan en gaat met zijn werkzaamheden, heeft het bedrijf wel een achterstand aan raketlanceringen in te halen. Volgens een rapport van The Wall Street Journal had SpaceX 20 raketten willen lanceren in 2016, maar dat zijn er uiteindelijk maar acht geworden. Dit jaar zullen die lanceringen niet alleen ingehaald moeten worden, maar er staan ook nog 27 extra gepland.

SpaceX tracht met zijn werkzaamheden de ruimtevaart goedkoper en betrouwbaarder te maken. SpaceX- en Tesla-topman Elon Musk heeft in het verleden uitgesproken dat hij op de lange termijn zou willen zien dat het mogelijk wordt om een menselijke kolonie op Mars te stichten.