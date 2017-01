Door Mark Hendrikman, maandag 2 januari 2017 18:37, 16 reacties • Feedback

SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, heeft het onderzoek naar de ontplofte raket van 1 september afgerond. De explosie kwam waarschijnlijk door een interne scheur in een van de brandstoftanks. Het bedrijf wil op 8 januari de volgende raketlancering organiseren.

SpaceX stelt dat een van de second stage liquid oxygen tanks een defect vertoonde. Door dat defect kon de vloeibare zuurstof zich ophopen tussen twee lagen van de binnentanks, waar het niet hoorde. Daaropvolgend heeft de voering van de binnentank vlam gevat door frictie veroorzaakt door drukveranderingen en de aanwezige zuurstof. Hierna ontplofte de gehele raket, inclusief de satelliet die eraan vast zat. SpaceX zegt ontwerpveranderingen door te voeren om herhaling te voorkomen. Dat stelt het bedrijf in een uitgebreide, technische update. Het bedrijf sprak een kleine maand na het incident al het vermoeden uit dat het euvel zich daar bevond. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met onder andere NASA en de Amerikaanse luchtmacht.

Nu het onderzoek naar de explosie is afgerond, gaat SpaceX weer verder met zijn raketlanceringen. Op 8 januari wil het bedrijf tien kleine communicatiesatellieten van het bedrijf Iridium Communications in een baan om de aarde brengen. Die missie stond aanvankelijk gepland voor half december, maar was uitgesteld in afwachting van de resultaten van het onderzoek. Nu dat is afgerond, krijgt SpaceX toestemming van de Federal Aviation Authority om zijn werk te hervatten.

SpaceX tracht met zijn werkzaamheden de ruimtevaart goedkoper en betrouwbaarder te maken. Elon Musk heeft in het verleden uitgesproken dat hij op de lange termijn zou willen zien dat het mogelijk wordt om een menselijke kolonie op Mars te stichten. De SpaceX-topman, die tevens hoofd van Tesla is, zei in 2013 dat hij 'graag op Mars zou willen sterven, maar dan niet tijdens de landing.'