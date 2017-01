Door Sander van Voorst, maandag 2 januari 2017 16:53, 4 reacties • Feedback

Submitter: databoy

De Belgische provider Orange meldt dat de problemen rond het activeren van nieuwe abonnementen voor een groot deel zijn opgelost. De problemen spelen sinds ongeveer een week en doen zich voor bij een deel van de gebruikers.

Een woordvoerder van het bedrijf zegt tegen Datanews dat er geen problemen met het netwerk zijn, maar dat deze te maken hebben met een 'intern informaticasysteem'. Daardoor kunnen nieuwe abonnementen niet geactiveerd worden. Ook kunnen klanten onder andere geen facturen opvragen, hun verbruik niet inzien en geen wijzigingen in hun abonnement aanbrengen.

Volgens Datanews kunnen sommige klanten wel wijzigingen doorvoeren, terwijl dit voor anderen niet mogelijk is. Hoewel er maandag nog geen oplossing voor alle problemen is, zouden klanten inmiddels weer van de meeste functies gebruik moeten kunnen maken. Het is nog niet duidelijk wat de precieze oorzaak van het probleem is, anders dan dat het gaat om het facturatiesysteem.