woensdag 22 maart 2017

De Belgische provider Orange heeft een serie abonnementen gepresenteerd onder de naam Zen. In plaats van kosten te maken voor extra dataverkeer als de bundel op is, sluit de provider de internetverbinding af als gebruikers geen data meer over hebben.

Orange richt de abonnementen onder meer op jongvolwassenen en ouders die voor hun tiener een abonnement afsluiten. "Met Zen behouden ouders de volledige controle over de uitgaven van hun kinderen en leren die laatsten op hun beurt hun budget beheren", aldus de provider. Als het abonnement van ouders en kinderen op dezelfde factuur staan, kunnen ze met elkaar blijven bellen en sms'en, ook als de databundel op is.

Als de bundel op is, is het wel mogelijk om data bij te kopen in diverse waardes. Dat gebeurt via de My Orange-app op de telefoon. De provider heeft de abonnementen in een sim-only variant en in een versie met toestel. Van beide zijn er twee varianten: Kolibrie en Dolfijn. De abonnementen zijn per direct verkrijgbaar bij de provider.