Door Arnoud Wokke, woensdag 22 maart 2017 19:10, 5 reacties • Feedback

Facebook maakt het vanaf woensdag mogelijk om live video te streamen vanaf een desktop of laptop. Tot nu toe konden gebruikers alleen live video's streamen vanaf een smartphone. De functie is per direct te gebruiken.

Daarnaast kunnen gebruikers via streamingsoftware op desktop live video's gaan streamen, zodat gamers bijvoorbeeld hun gameplay live kunnen uitzenden, meldt Facebook. Tot nu toe was dat alleen mogelijk op Pages, maar nu is dat ook met persoonlijke accounts te gebruiken. Om de functie te gebruiken heeft Facebook een handleiding online gezet.

Het live streamen van video via een ingebouwde webcam gebeurt door op het tekstvak van een nieuwe post te klikken en vervolgens de optie 'live video' te selecteren. Vervolgens opent zich een apart venster waarin het camerabeeld staat.

Facebook introduceerde live video's voor reguliere accounts vorig jaar. Het is onbekend hoeveel gebruikers geregeld live video's streamen via het sociale netwerk.