Asus presenteert op de CES zijn ZenFone AR, een smartphone met Googles Tango-techniek voor augmented reality. Het toestel krijgt een Snapdragon 821-soc, blijkt uit een bericht dat Qualcomm online heeft gezet. De telefoon ondersteunt ook vr-platform Daydream.

Asus presenteert de telefoon pas op 4 januari, maar Qualcomm publiceerde kortstondig een persbericht waarin de komst van de ZenFone AR wordt aangekondigd. In het bericht van de chipmaker staat dat de smartphone een Snapdragon 821-soc krijgt. Ook meldt Qualcomm dat de ZenFone AR de eerste telefoon is die zowel Tango als Daydream ondersteunt. Inmiddels is het bericht weer offline gehaald, maar het werd onder andere door 9to5google opgemerkt.

Smartphonespecialist Evan Blass, beter bekend als @evleaks, heeft maandag een foto van het toestel naar buiten gebracht. Het is nog niet bekend hoe groot de ZenFone AR zal zijn, maar vermoedelijk is de telefoon kleiner dan het enige andere Tango-toestel dat op de markt is: de Lenovo Phab 2 Pro met 6,4"-scherm. Op de foto is te zien dat de sensoren anders zijn gepositioneerd dan bij de Tango-telefoon van Lenovo: die heeft een sensorstack waarbij alle sensoren in een rij zijn geplaatst.

Lenovo presenteerde de Phab 2 Pro vorig jaar in juni en in december kwam de telefoon op de markt. Het was de eerste Tango-telefoon en het eerste commerciële product waarin de ar-techniek van Google werd toegepast. De Phab 2 Pro beschikt over een Snapdragon 652-soc, die langzamer is dan de Snapdragon 821 die Asus in zijn ZenFone AR stopt.

Google Tango is een techniek voor geavanceerde augmented reality. Het werkt met een module die bestaat uit verschillende camera's en sensoren, waaronder een dieptesensor en infraroodlaser. De sensoren maken het bijvoorbeeld mogelijk om met een Tango-telefoon objecten op te meten door er met de camera naar te wijzen.