Door Mark Hendrikman, maandag 2 januari 2017 19:58, 38 reacties • Feedback

LG toont op de Consumer Electronics Show in Las Vegas drie nieuwe uhdtv's die uitgerust zijn met een variant van quantumdottechnologie. De SJ9500, SJ8500 en SJ8000 ondersteunen daarnaast drie verschillende hdr-standaarden.

Volgens LG hebben de 'nanocell'-deeltjes in het paneel een doorsnede van een tot enkele nanometers en kunnen de toestellen meer dan een miljard verschillende kleuren weergeven. Met de nieuwe modellen gaat LG de concurrentie aan met aartsrivaal Samsung dat een vergelijkbare techniek gebruikt. Op hdr-gebied is er ondersteuning voor Dolby Vision, HDR10 en Hybrid Log Gamma. Ook kunnen de tv's een hdr-effect toepassen op sdr-beeldmateriaal. De nieuwe modellen draaien op webOS 3.5, dat onder andere gemakkelijker en sneller toegang biedt tot de favoriete apps van de gebruiker.

De drie verschillende modellen zijn allemaal voorzien van een ips-paneel en zullen in diverse maten verkrijgbaar zijn. Specifieke informatie over welke maten dit zullen zijn heeft LG nog niet bekend gemaakt. Er komt in de Benelux in ieder geval een 55"-variant uit van het topmodel, de SJ9500. LG gaat de televisies tentoonstellen op de CES-beurs in Las Vegas, die deze week van start gaat. Verdere informatie over een releasedatum en prijzen is er nog niet.