Naast Panasonic hebben ook LG en Sony nieuwe blu-rayspelers in het kader van de CES aangekondigd. Deze apparaten ondersteunen het afspelen van uhd-blu-rays en zijn geschikt voor de weergave van hdr.

Het exemplaar van Sony draagt de naam UBP-X800 en is ontwikkeld in samenwerking met Sony Pictures Enterainment. Dit model is voorzien van twee hdmi-poorten, waarvan een voor audio en de ander voor beeld is bedoeld. Daarmee wil Sony ervoor zorgen dat storing wordt geminimaliseerd. Verder is de speler voorzien van Hi-Res Audio en moet compatibel zijn met de meeste audiocodecs. Het is mogelijk om geluid draadloos via bluetooth af te spelen, waarbij er ondersteuning is voor het afspelen van 192kHz/24bit- en dsd-bestanden.

Het apparaat van LG is de eerste uhd-blu-rayspeler van het Zuid-Koreaanse bedrijf en draagt de naam UP970. De speler kan Dolby Vision-hdr-inhoud weergeven; deze functie moet in de loop van dit jaar door een software-update beschikbaar komen. De uhdtv's die het bedrijf ook tijdens de CES aangekondigde, ondersteunen Dolby Vision uiteraard ook. Daarnaast is het mogelijk om hdr10-inhoud via het apparaat af te spelen. De speler is compatibel met hevc en verschillende audioformaten, waaronder Dolby Atmos en dts-hd. Net als de Sony-variant beschikt dit model over twee hdmi-poorten voor geluid en beeld.

Het model van Sony komt in het voorjaar beschikbaar voor een prijs van ongeveer vierhonderd euro. De LG-speler is vanaf maart te koop, maar een prijs heeft de fabrikant nog niet genoemd.