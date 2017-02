Door Bauke Schievink, donderdag 2 februari 2017 21:49, 13 reacties • Feedback

SpaceX heeft tests uitgevoerd met een Falcon 9-raket die het eerder al eens heeft gebruikt bij een lancering. Bij de zogenaamde static fire-test werden geen bijzonderheden ontdekt waardoor het erop lijkt dat de raket nog goed functioneert.

Het ruimtevaartbedrijf toonde een foto van de test op Twitter. Die is uitgevoerd met de eerste trap van de Falcon 9, en is onderworpen aan een static fire-test, waarbij het geheel op de grond bleef. De bedoeling is om, nadat alle tests zijn afgerond, de Falcon 9 opnieuw de ruimte in te sturen. Als alles goed gaat kan die lancering al in maart plaatsvinden.

SpaceX is al enige tijd bezig met het weer laten landen van zijn raketten. Dat is inmiddels al een paar keer gelukt door gebruik te maken van een droneschip op zee, maar het opnieuw de ruimte in sturen van een gebruikte raket is iets wat het bedrijf nog niet aandurft. Wel heeft het met satellietenmaker SES een partner gevonden voor de lancering.

Vorige maand begon SpaceX opnieuw met het lanceren van zijn Falcon 9-raket, nadat de missies een aantal maanden hadden stilgelegen. Dat had te maken met een mislukte lancering, waarbij een raket vanwege technische problemen ontplofte.