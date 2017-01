Door Mark Hendrikman, zaterdag 14 januari 2017 11:33, 9 reacties • Feedback

De Britse ziekenhuisketen Barts Health heeft te maken met malware. Gedeelten van de netwerken zijn offline gehaald om de verdere verspreiding ervan te voorkomen. Barts Health beslaat in totaal vijf verschillende ziekenhuizen en vier daarvan zouden getroffen zijn.

Een woordvoerder van de ziekenhuizen meldt dat het niet zou gaan om ransomware. Om wat voor malware het dan precies wel gaat, is niet duidelijk. Delen van het netwerk zijn offline gehaald en patiëntengegevens zouden niet getroffen zijn. Werknemers worden gewaarschuwd om geen e-mailbijlages van vreemde afzenders te openen. Vorig jaar bleek dat een overgrote meerderheid van dergelijke Britse ziekenhuisketens nog op Windows XP draaien. Of Barts Health dat ook doet, kan echter niet met volledige zekerheid gesteld worden.

De woordvoerder stelt verder dat 'al het mogelijke' gedaan wordt om te voorkomen dat dit incident zijn weerslag zal hebben op de zorg voor de patiënten van de ziekenhuizen. Het is momenteel niet duidelijk of dit de ziekenhuizen lukt.

Van de vijf ziekenhuizen van Barts Health lijken er zeker vier getroffen door de malware. Dat schrijft Britse krant The Guardian. Volgens de website van de Trust heeft Barts Health 15.000 werknemers en een verzorgingsgebied met 2,5 miljoen mensen erin.

Ziekenhuizen zijn doorgaans een aantrekkelijk doelwit voor ransomware vanwege het belang en de urgentie van het werk dat ze doen en de mogelijk slechte it-beveiliging die ze hanteren. Het is dan ook niet de eerste keer dat een ziekenhuis het doelwit is van een cyberaanval. Vorig jaar werd bijvoorbeeld een ziekenhuis in de VS getroffen door ransomware. De instelling besloot om de 15.000 euro aan Bitcoinlosgeld te betalen om zijn bestanden terug te krijgen.