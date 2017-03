Door Joris Jansen, maandag 6 maart 2017 20:32, 33 reacties • Feedback

Wetenschappers van onder meer de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA hebben een voorstel gemaakt om een magnetisch veld te ontwikkelen waarmee de atmosfeer van Mars kan worden beschermd. Om dit mogelijk te maken moet er een kunstmatig magnetisch schild worden gebruikt.

Het magnetisch schild zou op het L1 Lagrange Point voor de planeet moeten worden geplaatst. Daarmee zou een kunstmatige magnetosfeer worden gecreëerd die staat is de nog deels bestaande atmosfeer van Mars te beschermen tegen zonnewind en straling van de zon. Dat blijkt uit een presentatiedocument van een groep Amerikaanse wetenschappers die hun plan vorige week tijdens een meerdaags workshopevenement van NASA heeft uiteengezet.

Uit simulaties zou blijken dat de atmosfeer van Mars via deze kunstmatige bescherming dik genoeg zou worden waardoor de ijslaag met koolstofdioxide op de noordpool van Mars zou smelten. Dat zou een broeikaseffect teweeg brengen waardoor er water beschikbaar zou komen voor mensen en wellicht zelfs weer een of meer oceanen kunnen ontstaan. Dit zou ruimtemissies en eventueel menselijk leven op mars vanaf 2040 kunnen helpen.

Jim Green van NASA gaf toe dat het idee een beetje denkbeeldig klinkt, maar volgens hem toont nieuw onderzoek naar het creëren van miniatuurversies van magnetosferen voor de bescherming van astronauten in ruimtevaartuigen aan dat het een haalbaar concept is. "In de toekomst is het zeker mogelijk dat een opblaasbare structuur een bipolair magnetisch veld kan genereren van 1 of 2 Tesla dat bescherming kan bieden tegen de zonnewind", aldus Green.

Volgens wetenschappers is er op Mars in het verleden een grote oceaan geweest, waarvan het water uiteindelijk door verdamping verloren is gegaan in de ruimte. Het bestaan van water op Mars was mogelijk omdat de planeet tot 4,2 miljard jaar geleden een atmosfeer en een magnetisch veld had. Vanaf dat moment is het magnetisch veld verdwenen, waardoor zonnewind de dampkring van Mars heeft aangetast door het wegblazen van de aanwezige kooldioxide en stikstof. Gedurende zo'n 500 miljoen jaar transformeerde Mars van een warme natte planeet naar de huidige onleefbare staat met temperaturen van ver onder nul.