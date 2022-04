Twitch verwijderde in 2021 meer dan 15 miljoen botaccounts

Twitch heeft in 2021 meer dan 15 miljoen botaccounts verwijderd op het platform. Het bedrijf meldt dat streamers met een niet-witte huidskleur, streamers van de LGBTQIA+-gemeenschap en streamende veteranen vorig jaar de meest ernstige aanvallen over zich heen kregen.

Angela Hession, vice-president van de veiligheidsafdeling bij Twitch, schreef in een blogpost begin januari dat er geen eenvoudig middel bestaat tegen botaanvallen, maar dat Twitch in 2021 enkele updates heeft doorgevoerd die moeten helpen. Ze verwijst naar de optie voor streamers om enkel chatleden toe te laten die over een geverifieerd telefoonnummer of e-mailadres beschikken en naar een tool waarmee verwijderde gebruikers met een nieuw account toch opgespoord kunnen worden. Twitch zou, naast verbeteringen op de website, ook gerechtelijke stappen nemen tegenover de eigenaars van accounts die gerichte aanvallen hebben uitgevoerd.

Hession schrijft dat het veiligheidsbeleid van Twitch werd geüpdatet om ervoor te zorgen dat er sneller opgetreden kan worden bij laster en herinnert leden aan een recente toevoeging aan dat beleid waardoor ‘zeer ernstige’ feiten op Twitch, die ook de fysieke integriteit van leden kunnen schaden, verder onderzocht kunnen worden. Volgens Hession gaan elke maand zeven miljoen Twitch-leden live.