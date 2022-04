Broncode en interne documenten van Twitch zijn mogelijk gelekt op 4chan

De broncode van gamestreamingdienst Twitch lijkt gelekt te zijn. Een anoniem iemand heeft een torrent op 4chan gezet met daarin bestanden met broncode voor de dienst, maar ook van interne documentatie van het bedrijf zoals hoeveel streamers hebben verdiend.

Iemand heeft de torrent gelekt op boards /g/ en /t/, schrijven verschillende beveiligingsonderzoekers. De anonieme gebruiker van het platform heeft die gelekt onder de hashtag #twitchleaks, die inmiddels ook veelvuldig op andere sociale media rondgaat. De leaker zegt met het lek 'meer ontregeling en concurrentie in de online videostreamingdiensten' te krijgen omdat hij de bestaande communities op Twitch niet meer leuk vindt. Twitch heeft nog niet erkend dat de data inderdaad gelekt is.

De torrent bevat 128GB aan informatie over het platform. Bronnen hebben aan Video Games Chronicle bevestigd dat de informatie in de dump authentiek is. Er is echter nog geen analyse van de databestanden gedaan. Het zou in de dump gaan om zowel de huidige als oude broncode. Die zou tot aan het ontstaan van Twitch zijn terug te voeren. De broncode zou ook voor de mobiele- en consoleclients van Twitch zijn. Naast de broncode zijn sdk's en interne AWS-configuraties gelekt, en tools die de beveiligingsafdeling van het bedrijf gebruikt. Er zou ook interne informatie zijn gelekt, waaronder rapportages met hoeveel streamers in 2019 op het platform hebben verdiend.

Het is niet bekend of er ook wachtwoorden van gebruikers zijn gestolen. Die geruchten gaan wel rond, maar zijn op dit moment niet geverifieerd. In de documenten zitten ook aanwijzingen dat Twitch werkt aan een concurrent voor Steam. Dat zou de werktitel Vapour hebben.