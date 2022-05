Twitch brengt app uit voor Nintendo Switch

Streamingplatform Twitch heeft zijn app uitgebracht voor de Nintendo Switch eShop. Met de app wordt het mogelijk om streams van andere Twitch-gebruikers te bekijken. Voorlopig is het niet mogelijk om gamesessies via de Switch-app te streamen.

Volgens berichtgeving van The Verge is het via de Twitch-app op Nintendo’s handheld ook niet mogelijk om de live-chatsessies op het scherm te bekijken. Om dat te doen, moet er een qr-code gescand worden via een smartphone waarna de chat via dat toestel gevolgd kan worden.

Via een qr-code is het tevens mogelijk om een Twitch-account te koppelen aan de Switch-app. Hiervoor is ook een smartphone nodig met daarop de Twitch-app geïnstalleerd.