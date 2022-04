Twitch pauzeert het betaald promoten van streams na misbruik met porno

Twitch heeft Boost Train gepauzeerd, een functie waarmee gebruikers tegen betaling streams konden promoten naar de frontpage. Onlangs gaven Twitch-gebruikers aan via die promotiefunctie pornografische video's te zien.

Een Twitch-woordvoerder bevestigt tegenover PC Gamer dat 'het Boost Train-experiment' gepauzeerd is vanwege 'veiligheidsproblemen'. De woordvoerder geeft geen extra details over de pauze; het is bijvoorbeeld niet bekend hoe lang deze duurt.

Boost Train is een nieuwe variant van het eerder gepresenteerde Twitch Boost. Met Boost Train kunnen kijkers bepaalde streams boosten, die daarmee beter zichtbaar worden in bepaalde delen van de site, zoals op de frontpage. Kijkers kunnen streams boosten met munten die ze binnen Twitch verdienen of met geld. Hoeveel geld het boosten van een stream kost, hangt af van het te promoten account.

Op Twitter en Reddit lieten gebruikers weten sinds vorige week gepromote pornostreams te zien. Deze streams kregen het label dat ze waren gepromoot door de community van de streamers, waarmee duidelijk was dat ze door Boost Train waren gepromoot. Dergelijke content is niet toegestaan op Twitch.