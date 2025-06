XHamster gaat in beroep tegen verplicht verwijderen van porno zonder toestemming

Pornosite xHamster gaat in beroep tegen de uitspraak waarmee de site wordt gedwongen pornobeelden die zonder toestemming zijn geüpload, te verwijderen. Met dat vonnis zou xHamster vermoedelijk vooral oudere beelden van voor oktober 2021 moeten verwijderen.

De advocaat van xHamster bevestigt tegen NU.nl dat de pornosite in beroep gaat. Moederbedrijf Hammy Media zei eerder 'extreem verbaasd' te zijn over de 'overhaaste' uitspraak. Hammy claimt daarnaast de toestemming van alle mensen in beeld inmiddels te controleren en zegt dat andere websites dit niet doen, maar dat die sites genegeerd worden door 'regelgevers'.

De Amsterdamse rechtbank zei medio april dat de pornosite alle pornobeelden die zonder toestemming van de herkenbare, gefilmde mensen zijn geüpload, moet verwijderen. XHamster zegt dit sinds oktober 2021 te doen, maar bij beelden van hiervoor is dit niet gebeurd. Als onderdeel van het vonnis moet Expertisebureau Online Kindermisbruik, de stichting die de rechtszaak aanspande, aangeven welke beelden onder het vonnis vallen en dus offline gehaald moeten worden. Hammy Media heeft dan 72 uur de tijd om aan te tonen dat er toestemming is verleend, of om de beelden offline te halen.

Doet Hammy dit niet, dan riskeert het bedrijf een dwangsom van maximaal 30.000 euro per video. Beelden van Nederlanders die zonder toestemming zijn geüpload, moeten wereldwijd offline gehaald worden. In Nederland moeten omstreden video's ook offline worden gehaald als het gaat om mensen die zelf niet in Nederland wonen. EOKM claimt dat de huidige uitspraak blijft staan en dat xHamster dus nog steeds video's moet verwijderen.