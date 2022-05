Microsoft neemt bedrijf achter moderatietechnologie voor Xbox over

Microsoft heeft bekendgemaakt dat het Two Hat heeft gekocht, een bedrijf dat zich specialiseert in het modereren van content. Het is niet bekendgemaakt hoeveel geld er gemoeid is met de overname door Microsoft.

Two Hat leverde al diensten aan Microsoft. Zo wordt de moderatietechnologie van Two Hat ingezet voor het beheer van community's van Xbox, Minecraft en MSN. Met de technologie van Two Hat kan content automatisch worden opgespoord en verwijderd. Daarnaast stelt het gebruikers in staat om content te filteren op wat zij acceptabel vinden.

Dave McCarthy van de Xbox-divisie schrijft dat de overname een logische stap was: ''De overname is een belangrijke ontwikkeling in de lange relatie tussen Microsoft en Two Hat, die ervoor zorgt dat we innovatieve technologieën, onderzoekerscapaciteit en zeer kundige teams kunnen combineren.''

De overname betekent niet dat andere klanten van Two Hat geen gebruik meer kunnen maken van de diensten van het bedrijf. McCarthy benadrukt dat huidige klanten gewoon klant blijven: ''Dit is een investering in het assisteren en bedienen van bestaande klanten van Two Hat.'' Het wordt dus geen exclusieve dienst voor de verschillende producten van Microsoft.