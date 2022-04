Microsoft start test Xbox Cloud Gaming voor Xbox-consoles met beperkte groep

Een deel van de Xbox Insiders met een Game Pass Ultimate-abonnement die uitgenodigd zijn voor het Alpha-kanaal kunnen nu de Xbox Cloud Gaming-dienst testen op de Xbox One en Series X en S.

De dienst wordt momenteel beschikbaar gemaakt aan een 'willekeurig deel' van de Insiders in de Alpha Skip-Ahead- en Alpha-programma's. Later moet de dienst ook beschikbaar komen voor andere Insiders. Verder hebben spelers ook een Game Pass Ultimate-abonnement nodig om van Xbox Cloud Gaming gebruik te kunnen maken.

Door Game Pass-games via deze dienst streaming aan te bieden, hoeven de spellen niet meer op de console zelf geïnstalleerd te worden, wat ervoor zorgt dat ze sneller speelbaar zijn. Volgens Microsoft moet het zo vooral makkelijker worden om snel een multiplayersessie op te starten met vrienden. Ook moet deze dienst er in de toekomst voor zorgen dat games die via installatie alleen beschikbaar zijn op de nieuwere Xbox Series X- en S-consoles, toch gespeeld kunnen worden op de 'oude' Xbox One.

Momenteel zitten er nog wat haken en ogen aan de dienst. Zo zijn niet alle Game Pass-games streaming speelbaar, enkel de spellen waar een wolksymbooltje bij staat. Ook kunnen er nog geen ingame-aankopen gedaan worden, en zal het in sommige gevallen niet mogelijk zijn om een andere taal dan Engels te kiezen in games. Games die gebruikers al op een externe harde schijf hebben geïnstalleerd die niet meer verbonden zit aan de console, kunnen eveneens niet gestart worden via de dienst.

Wanneer de dienst precies voor iedereen beschikbaar komt wordt niet vermeld. Wel werd eerder al gecommuniceerd dat Xbox Cloud Gaming 'tijdens de feestdagen' voor alle Game Pass Ultimate-abonnees beschikbaar moet komen. De dienst is al beschikbaar voor Windows, iOS en Android. Ook werkt Microsoft aan een eigen streamingapparaat voor 'cloudgaming op elk scherm'.