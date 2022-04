No More Heroes III komt dit jaar nog naar Xbox, PlayStation en PC

De game No More Heroes III komt dit jaar nog naar Windows en de huidige en vorige generatie Xbox en Playstation. De ontwikkelaar van de ports belooft ook snellere laadtijden, hogere framerates en betere graphics.

De verbeterde prestaties op de nieuwe platformen zijn waarschijnlijk een graag geziene verbetering bij deze game. Recensies van No More Heroes III waren over het algemeen positief, maar men was niet te spreken over de framerates die the Nintendo Switch tijdens gameplay wist te behalen.

Naast de technische verbeteringen komt de game ook uit in een fysieke editie. Deze bevat de soundtrack, een 70 pagina's tellend artbook en de game op een schijfje. Onduidelijk is in welke markten deze fysieke editie in de schappen zal verschijnen. De fysieke editie kost 60 dollar, maar wat de digitale ports gaan kosten, is niet bekend. De details worden gemeld door onder andere Destructoid.

No More Heroes III is een hack & slash-game met een derdepersoonsperspectief. Spelers kruipen in de huid van Travis Touchdown, een huurmoordenaar die de wereld moet redden van een leger aliens en hun leider, Prince Fu. De aliens doen zich voor als superhelden, 'omdat de mensheid daar zo van houdt'.

De ontwikkelaar van de ports is Xseed Games, een bedrijf dat zich specialiseert in van origine Japanse games. De oorspronkelijke ontwikkelaar is Grasshopper Manufacture, met Goichi Suda, ook wel bekend als Suda51, aan het hoofd. Die zijn verder bekend van games als Lollipop Chainsaw, Let It Die, Killer7 en Killer is Dead.

Trailer is voor de bestaande Switch-versie van de game; beelden van de ports zijn er nog niet