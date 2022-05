'Apple iOS 15.2-update maakt schermreparatie iPhone 13 eenvoudiger'

Een reparateur van iPhones zegt dat de bèta van iOS 15.2 ervoor zorgt dat het scherm van iPhone 13-telefoons weer vervangen kan worden, zonder dat Face ID stopt met werken. Apple beloofde al met zo'n update te komen, maar zei niet in welke versie.

In een YouTube-video toont iCorrect dat het scherm van een iPhone 13 nu vervangen kan worden door een donorexemplaar, zonder dat Face ID stuk gaat. Wel blijft de telefoon een waarschuwing geven dat Apple 'niet kan verifiëren' dat het om een officieel scherm gaat. Dat was al langer het geval en is niet gewijzigd. Alleen bij vervanging door reparateurs die aangesloten en erkend zijn door Apple is die waarschuwing niet te zien.

Vlak na de release van de iPhone 13 bleek dat Face ID stopte met werken, als het scherm van de telefoon verwisseld werd door exact hetzelfde scherm van een ander exemplaar. Dat komt door een chip op het scherm, die gekoppeld is aan de Face ID-module van dezelfde telefoon. Het was wel mogelijk om Face ID werkend te krijgen, maar daarvoor moest de chip op de schermmodule vervangen worden, wat een complexe operatie is.

Vorige week bevestigde Apple tegenover The Verge dat er een software-update komt die ervoor zorgt dat Face ID niet meer stuk gaat als het scherm vervangen woord. De iPhone-fabrikant zei echter niet met welke softwareversie dat zou gebeuren. Omdat de aanpassing in de bèta van iOS 15.2 zit, is het te verwachten dat die ook wordt doorgevoerd in de definitieve versie van die update. Apple benoemt de wijziging niet in zijn releasenotes.