Apple heeft een update voor versie 15 van iOS uitgebracht. Vanaf versie 13 is iOS alleen nog geschikt voor de iPhone en hebben de iPads een eigen OS gekregen, met voornaamste verschil de extra mogelijkheden om het grotere scherm te benutten. In iOS 15 zijn er nu vier verschillende soorten notificaties: passief, actief, tijdgevoelig en kritiek. De tweede grote nieuwe functie is Focus, een samenvoeging van Niet Storen en de automodus, samen met nieuwe instelmogelijkheden. Verder zijn onder meer Facetime, Safari, Maps en Wallet voorzien van nieuwe functionaliteit. In versie 15.0.1 zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

iOS 15.0.1 includes bug fixes for your iPhone including an issue where some users could not unlock iPhone 13 models with Apple Watch. This update includes bug fixes for your iPhone.

Unlock iPhone with Apple Watch may not work on iPhone 13 models

Settings app may incorrectly display an alert that storage is full

Audio meditations could unexpectedly start a workout on Apple Watch for some Fitness+ subscribers

For information on the security content of Apple software updates, please visit this website.