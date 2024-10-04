Firmware-update: Apple iOS 18.0.1

Apple iOS 18 logo (79 pix) Apple heeft een eerste update voor versie 18 van iOS uitgebracht. In iOS 18, dat geschikt is voor alle modellen waar ook iOS 17 op draait, is het onder meer mogelijk het beginscherm aan te passen, is er ondersteuning voor Rich Communication Services, heeft het bedieningspaneel een opfrisbeurt gekregen en is de fotoapp vernieuwd. Verder is er een wachtwoordmanager en kunnen apps worden verborgen of worden afgeschermd. Later dit jaar komen er ook diverse AI-functies beschikbaar, zij het alleen op iPhones die over een A17 Pro SoC beschikken. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

iOS 18.0.1

Deze update bevat belangrijke probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je iPhone, waaronder:

  • Het aanraakscherm reageerde in bepaalde omstandigheden mogelijk tijdelijk niet op iPhone 16- en iPhone 16 Pro-modellen
  • De camera kon op iPhone 16 Pro-modellen bevriezen bij het opnemen van 4K-video in de macromodus op de ultrabrede camera met HDR uitgeschakeld
  • Berichten werd mogelijk onverwacht gestopt bij het beantwoorden van een bericht met een gedeelde Apple Watch-wijzerplaat
  • De prestaties werden mogelijk beïnvloed vanwege een probleem met geheugentoewijzing op sommige iPhone-modellen

Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina.

Versienummer 18.0.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen iOS
Website Apple
Download https://support.apple.com/nl-nl/HT204204
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 04-10-2024 17:00
58 • submitter: meijer_s

04-10-2024 • 17:00

58

Submitter: meijer_s

Bron: Apple

Update-historie

28-07 Apple iOS 26.6 35
30-06 Apple iOS 26.5.2 17
12-05 Apple iOS 26.5 72
10-04 Apple iOS 26.4.1 14
25-03 Apple iOS 26.4 40
06-03 Apple iOS 26.3.1 21
12-02 Apple iOS 26.3 52
27-01 Apple iOS 26.2.1 46
13-12 Apple iOS 26.2 38
11-'25 Apple iOS 26.1 75
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Reacties (58)

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vrmeulen 4 oktober 2024 17:15
Ik ben benieuwd of het batterij gebruik ook een beetje normaliseert met deze update, want mijn telefoon (iPhone 14) is sinds deze update enorm snel leeg (meestal 's middags) terwijl ik daarvoor gemakkelijk een dag door kwam op een volle batterij. Geen nieuwe apps geïnstalleerd of ander gebruik, alleen een ios update gedaan.
Luchtbakker @vrmeulen4 oktober 2024 19:08
Dit is het zelfde verhaal en gezeur wat ik elke keer lees wanneer er een nieuwe ios versie is. Onthoud: bij elke upgrade moet het systeem zich opnieuw volledig indexeren, inclusief de apps inhoudelijk. Dit kost rekenkracht en dat duurt een aantal dagen tot 2 weken, afhankelijk van de hoeveelheid apps.

Het is een achtergrond taak en dat krijgt de laagste prioriteit.
lenwar
@Luchtbakker5 oktober 2024 11:27
Heb je daar een bron van (van Apple zelf) dat dit nog steeds zo is?

Dit wordt namelijk vaak gezegd, maar het lijkt uit de lucht gegrepen, dat dit nog steeds zo is. Vroeger (uit de tijd van de iPhone 5-6) stond het op de site van Apple dat je telefoon na een update tijdelijk minder kon presteren.

Mijn persoonlijke ervaring is dat, als de telefoon ‘gek doet’ na een update en je hem uit- en aanzet. (Dus niet herstarten, maar uit- en aanzetten), dat het probleem dan is verholpen. Zelfde gehad met een horloge.

Uiteraard n=1, maar dagen/weken wachten is zover ik weet niet meer relevant. De telefoons zijn tegenwoordig zo snel (qua rekenkracht) dat het herindexeren echt niet meer zo lang hoeft te duren. (En buiten dat kunnen we het dieptescannen ook doen tijdens het laden, net zoals ze de foto’s indexeren op personen. Dit gebeurd ook wanneer de telefoon aan de lader ligt.)

N.B. ik zeg dus niet, dat het niet klopt wat je zegt, maar ik trek wel in twijfel of het nog steeds zo is.
Aloy @lenwar13 oktober 2024 16:51
Dat is zeker nog het geval (Zie ook mijn comment verderop in de thread). iOS geeft tegenwoordig een melding in de batterij settings dat het nog bezig is met deze achtergrond taak. Bij mij duurde het een week voordat deze weg was en het stroomverbruik weer normaal was (lees: 1 dag kunnen gebruiken met "Laden tot 80%" aan)
lenwar
@Aloy13 oktober 2024 22:13
Die had ik ook voorbij zien komen op de publieke beta's, maar dat duurde bij mij (iPhone 11) "maar" een paar uur. (( n.b. Ik had het alleen gezien tussen de beta's. Ik had er niet naar gekeken toen ik de eerste beta van 18 installeerde, dus allicht dat het toen langer duurde? ))
forclanz @Luchtbakker4 oktober 2024 21:05
Tja, ik ga daar niet zo in mee. De batterij functie in settings zou dat moeten laten zien als achtergrond activiteit toch?
Luchtbakker @forclanz4 oktober 2024 21:12
Systeem eigen taken zitten niet bij de verbruiksmonitor bij
Technoid @Luchtbakker4 oktober 2024 22:23
Dat zit het wel.

Instellingen -> batterij

Daar staat dan “Systeemoptimalisatie bezig”
Heb even geen screenshot omdat het nu niet gaande is maar staat er wel degelijk.
Beemster @Technoid13 oktober 2024 04:06
Ik ben een leek op dit gebied (iOS en het is m’n eerste IPhone )van iemand overgenomen sinds afgelopen week. Dacht eerst aan een slechte batterij, dus deze vervangen.
Nu zie ik na wat zoekwerk dat er onder instellingen:batterij: actieve apparaatconfiguratie staat.
Wat houdt dit precies in,gaat deze melding nog weg en wordt het batterijverbruik hierna beter?
Batterij gaat van 100 procent naar 50 in ongeveer 4 uur nu.
Excuses voor de vele vragen, maar dit is voor mij geheel nieuw en ik hoop dat jij hierover wat uitsluitsel kunt geven. Alvast dank.😃👍🏻
Technoid @Beemster13 oktober 2024 19:27
Klopt dat is wat ik bedoelde. Het doet precies wat het zegt, na enkele uren/dagen weg en dan heb je normaal accu prestaties.
lenwar
@Luchtbakker5 oktober 2024 15:20
En dat is waarschijnlijk niet voor niets 😁

Mijn vermoeden zegt dat ‘het systeem’ achterlijk veel resources gebruikt. (Gezien de korte stand-by tijden van moderne (alles jonger dan 10 jaar) telefoons. Die accu gaat niet leeg door niets doen.)
Cybje @Luchtbakker5 oktober 2024 08:53
Misschien helpt het als Apple dat communiceert. Want blijkbaar hebben zelfs Tweakers die vraag/opmerking, terwijl die vaak toch iets meer technisch onderlegd zijn dan de gemiddelde Apple gebruiker. Even melding na de herstart van de telefoon na een update zou geen kwaad kunnen.
Beemster @Luchtbakker13 oktober 2024 03:36
Ik ben een leek op IOS en IPhone gebied(m’n eerste IPhone)., maar bij mij staat onder instellingen:batterij: actieve apparaatconfiguratie. Wat houdt dit precies in?hoe lang blijft deze melding staan? En wordt het batterijverbruik hierna eventueel beter?
De batterij is net een paar dagen geleden vervangen, maar gaat van 100 procent naar 50 in ongeveer 4 uur.
Excuses voor de vele vragen, maar hoop dat jij hierover wat uitsluitsel kunt geven.😃👍🏻
Aloy @vrmeulen4 oktober 2024 20:21
Ik draai al een tijdje de public beta’s op mijn 15 pro max. Wat mij opviel is dat er best lang (ongeveer een week) bij het batterijverbruik in de OS settings een melding stond dat de telefoon nog bezig was met het afronden van de update. Dit zag ik alleen bij het updaten van iOS 17 naar 18 public beta 2. Nadat de melding weg was, was het stroomverbruik weer zoals verwacht.

https://forums.macrumors....906b6adef244-jpg.2430403/

[Reactie gewijzigd door Aloy op 4 oktober 2024 20:39]

Beemster @Aloy13 oktober 2024 00:52
Ik heb op mijn Iphone SE 2022 dezelfde melding als op jouw screenshot.
ik heb de Iphone sinds donderdag 10 oktober.
het is mijn eerste Iphone,dus ik ben een totale leek op dit gebied(excuses hiervoor).
Er staat IOs 18.0.1 op, maar ook dus met diezelfde melding.
Dacht eerst dat het aan de batterij lag, dus die laten vervangen.
heb jij een idee wanneer deze melding verdwijnt en het batterijverbruik weer normaal wordt?
Aloy @Beemster13 oktober 2024 16:46
Bij mij was het na een week weer normaal. Bij vervolg updates (18.0 Beta 2 > 18.0 Beta 3, 18.0 > iOS 18.1 PB1, etc.) ook niet meer gezien, enkel bij iOS 17 naar 18. Wat er precies allemaal gebeurd op de achtergrond weet ik niet, maar mijn vermoeden is dat met name mijn media (~11k foto's en ~1.1k videos) geindexeerd werden vanwege de nieuwe functies die in de Photo's app toegevoegd zijn.
CorbataGames @vrmeulen4 oktober 2024 17:24
Ik heb er met mijn iPhone 14 pro niet echt last van, maar vaak lees ik wel dat het normaal is dat hij de eerste dagen sneller leeg gaat. Schijnt met herindexeren van bestanden te maken te hebben.

Eerdere jaren had ik er wel merkbaar last van.
Jahe1990 @CorbataGames4 oktober 2024 17:34
Klopt, was hetzelfde bij iOS 17.
stenkate @vrmeulen4 oktober 2024 17:22
Is dit ook na verloop van meerdere dagen nog steeds het geval? Ik weet dat eerste/tweede dag meer batterij vraagt omdat vanwege verschillende processen op de achtergrond, maar dat zou daarna toch wel weer moeten normaliseren.
cracking cloud @stenkate4 oktober 2024 18:01
Soms is het na een herstart alweer opgelost
SebasFM @stenkate4 oktober 2024 17:32
Bij mij is en blijft het slecht, sinds de dag dat 18.0 beschikbaar kwam direct geïnstalleerd.
ikweethetbeter @SebasFM5 oktober 2024 17:47
Bij mij is en blijft het slecht, sinds de dag dat 18.0 beschikbaar kwam direct geïnstalleerd.
Leer geduld te hebben!

Wacht minimaal op versie X.0.1, of desnoods op X.1, dan halen anderen de kinderziektes eruit!
SebasFM @kevinr14 oktober 2024 17:53
Ik snap jouw opmerking niet helemaal. Wat ik nu heb is een telefoon met een "battery drain". Zojuist 18.0.1 geïnstalleerd en kijken of dit dan de oplossing daar voor is.


Edit: de afgelopen 18 uur is er slechts 15% batterij verbruikt, lijkt er op dat 18.0.1 de boel fixt.

[Reactie gewijzigd door SebasFM op 5 oktober 2024 11:56]

ASS-Ware @SebasFM4 oktober 2024 18:03
Hier een iPhone 12 Pro met iOS 18 en geen verandering met de batterij.
SebasFM @vrmeulen4 oktober 2024 17:21
Niet alleen de iPhone 14, ook op mijn iPhone SE 2022 had ik er last van. Gebruik dat toestel alleen voor 2FA codes voor mijn werk, maar sinds de upgrade ging ik van 4+ dagen naar net geen 2 dagen op een accu.
Servertje @vrmeulen4 oktober 2024 17:39
Hier hetzelfde probleem.
Trouwens ook met Watch OS11, eerst ging de Ultra een ruime dag mee, nu moet ik bijna twee keer per dag laden...
CH4OS @vrmeulen4 oktober 2024 18:34
Met mijn iPhone 15 Pro Max merk ik juist iets verbetering zelfs sinds ik op 18 zit. Nu dan 18.0.1 erop, dus wel weer even afwachten, maar ik verwacht dat het weinig verschilt met 18.0.0.
Coffee @vrmeulen5 oktober 2024 08:14
Ik had dat zelf geen last van. Mijn 15 Pro gaat eigenlijk altijd heel erg snel leeg, merkte daarvoor geen verschil tussen iOS17 of iOS18
MehHuntah @vrmeulen4 oktober 2024 17:26
on_idle:
if iphone_ver < 16 and region = EU
calculate_pi_to_1000_digits

Je moet toch wat om die iphone 16 in europa verkocht te krijgen :)

en ja, ik heb ook een iphone (13) dus ik mag ze bashen
xFeverr @MehHuntah4 oktober 2024 22:51
Brrrr snake casing. Vreselijk. Maar dat zou dan eigenlijk een stukje Swift moeten zijn he :+
ikweethetbeter @xFeverr5 oktober 2024 17:45
CamelCase of snake_case, wat maakt het uit, beiden maken source code leesbaar.

Hou je aan de conventies van de taal!
xFeverr @ikweethetbeter5 oktober 2024 17:55
Uiteraard ben ik voor conventies en ik zal de eerste zijn die commentaar geeft áls het snake_case moet zijn en je het niet doet. Maar… ik vind het wel vreselijk. Zeker als het dus ook Swift had moeten zijn.

Maar hé, het is natuurlijk allemaal een grapje he.
MehHuntah @xFeverr9 oktober 2024 21:24
het was pseudo code hoor, en ik ben van origine een C programmeur.. dus sue me.. :+
ASS-Ware 4 oktober 2024 18:05
Sinds iOS 18 blijf ik badges zien op Telegram, terwijl er geen nieuwe berichten zijn.
Dit zou aangepakt worden, we zullen zien.
salient @ASS-Ware4 oktober 2024 22:36
Bij mij niet opgelost met 18.0.1 (iPhone 15 Pro)
ASS-Ware @salient4 oktober 2024 23:26
Bij mij niet opgelost met 18.0.1 (iPhone 15 Pro)
Nope, ik zie het net, hier ook niet.
Aardappelbakker @ASS-Ware4 oktober 2024 19:51
De app killen en opnieuw starten is effectief, voor eventjes dan wel. Hopelijk snel gefixt.
salient @ASS-Ware6 oktober 2024 10:06
Inmiddels is er een update van Telegram en hiermee is het bij mij in elk geval opgelost.
ASS-Ware @salient6 oktober 2024 21:08
Inmiddels is er een update van Telegram en hiermee is het bij mij in elk geval opgelost.
Update direct geïnstalleerd en tot nu inderdaad geen last meer.
Dank je.
graceful 4 oktober 2024 18:48
Hopelijk fixed dit het niet altijd locken van de telefoon. Je duwt de lock knop in maar zit delay in waardoor hij soms gewoon aan blijft
Jurriën31 @graceful5 oktober 2024 10:13
Heb ik ook wel eens last van gehad.
Bleek toen dat Apple pay “wallet” gekoppeld was aan de vergrendel knop.
Toen ik dit had uitgeschakeld vergrendelde de telefoon weer direct.
graceful @Jurriën316 oktober 2024 22:09
Het is sinds 18.1 opgelost, het was iets met als camera aan stond ervoor en je swipe'd de app weg, dan werkt de lock knop niet :)
Krulliebol @graceful16 oktober 2024 23:22
Bedoel je 18.0.1?
ASS-Ware @Jurriën316 oktober 2024 21:09
Heb ik ook wel eens last van gehad.
Bleek toen dat Apple pay “wallet” gekoppeld was aan de vergrendel knop.
Toen ik dit had uitgeschakeld vergrendelde de telefoon weer direct.
Hoe betaal je nu dan?
Jurriën31 @ASS-Ware7 oktober 2024 13:23
Handmatig naar de wallet app gaan.
In de wallet app 2x vergrendel toest drukken en toegangscode om te betalen bij een betaal-terminal.

Zo doe ik dat
ASS-Ware @Jurriën317 oktober 2024 17:37
Dat is toch hartstikke onhandig?
Ik heb overigens het probleem niet, dus ik druk gewoon 2 x op power en kan betalen.
Jurriën31 @ASS-Ware12 oktober 2024 09:33
Is denk maar net wat je zelf prettig vind.
Zelf doe ik niet zo veel betalingen via Apple pay. (Enkel supermakt)
Fugeerd meer als een soort 2e pinpas.
rob3rt 4 oktober 2024 23:26
Hoop dat ze reparatie/fix tool gefixt/geactiveerd hebben, vorige week is mijn accu vervangen (voor een originele) maar deze kan niet worden aangemeld en nu blijft de tel melden dat er geen juiste accu in zit (terwijl dit dus een originele is)
Krulliebol @rob3rt16 oktober 2024 23:21
Dat hoort niet zo. Ik zou teruggaan naar de reparateur!
rob3rt @Krulliebol19 oktober 2024 21:03
al 3 keer terug geweest en ze blijven bij dit verhaal....
PhilipsFan 5 oktober 2024 02:06
Ben ik de enige of hebben meer mensen hier last van? Op mijn iPad met iPadOS 18 lijken de iconen op het homescherm telkens uit zichzelf van plek te wisselen.
eprillios @PhilipsFan5 oktober 2024 18:55
Kan dat met de oriëntatie van je scherm te maken hebben?
eettjjuuhh 5 oktober 2024 10:23
Ik blijf nog ff op ios 17 met mijn iphone 15pm.
Ik heb de indruk dat de ios release dit jaar behoorlijk afwijkt van andere jaren op vlak van quality control. Daarbij ook nog minimale vernieuwing in de toestellen. Komop Apple dit lijkt nergens op.
Milan1NL @eettjjuuhh5 oktober 2024 16:15
Ik wacht ook altijd even met updaten naar een ‘marjor’ update. Meestal tegen januari update ik dan.
Technoid 4 oktober 2024 17:38
16 Pro Max net zo goed. Al diverse keren gehad dat niks meer reageerde.
Stront vervelend zo op vakantie tijdens de foto momenten

[Reactie gewijzigd door Technoid op 4 oktober 2024 22:23]

georgekoeneman 10 oktober 2024 09:19
Merk dat na deze update soms het scherm van Iphone 12 mini en Ipad 2021 bevriest en niet aan wil met homeknop.
Beemster 12 oktober 2024 17:10
Ik heb mijn telefoon (iPhone SE 2022) sinds 2 dagen. Vanaf het begin een extreem batterijverbruik gehad( je ziet hem gewoon teruglopen. Heb vandaag een nieuwe batterij laten plaatsen, maar hetzelfde probleem.
Ik ben een leek op iPhone en iOS gebied maar is dit normaal of wordt het nog beter?
Misschien iemand ook nog tips om een extreem verbruik tegen te gaan?

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