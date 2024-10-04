Apple heeft een eerste update voor versie 18 van iOS uitgebracht. In iOS 18, dat geschikt is voor alle modellen waar ook iOS 17 op draait, is het onder meer mogelijk het beginscherm aan te passen, is er ondersteuning voor Rich Communication Services, heeft het bedieningspaneel een opfrisbeurt gekregen en is de fotoapp vernieuwd. Verder is er een wachtwoordmanager en kunnen apps worden verborgen of worden afgeschermd. Later dit jaar komen er ook diverse AI-functies beschikbaar, zij het alleen op iPhones die over een A17 Pro SoC beschikken. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

iOS 18.0.1 Deze update bevat belangrijke probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je iPhone, waaronder: Het aanraakscherm reageerde in bepaalde omstandigheden mogelijk tijdelijk niet op iPhone 16- en iPhone 16 Pro-modellen

De camera kon op iPhone 16 Pro-modellen bevriezen bij het opnemen van 4K-video in de macromodus op de ultrabrede camera met HDR uitgeschakeld

Berichten werd mogelijk onverwacht gestopt bij het beantwoorden van een bericht met een gedeelde Apple Watch-wijzerplaat

De prestaties werden mogelijk beïnvloed vanwege een probleem met geheugentoewijzing op sommige iPhone-modellen Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina.