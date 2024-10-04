Hamrick Software heeft versie 9.8.37 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grainreduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor ruim 7700 scanners van 42 fabrikanten. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What’s new in version 9.8.37: Added support for ‘Filter | Colorize’ Takes a black/white image and colorizes it This is a Professional Edition option Can experiment with it using the trial version

Fixed problem with Firewire scanners not being found by ‘Scanner | Find scanners’

Fixed problem with Dell B1265dfw

Improved the size of the dots on the edge of crop boxes

Improved TIFF compression

Added right-click on preview image to adjust white balance

Added ‘Input | Media orientation’ option

Added support for Ricoh fi-8040

Added support for Ricoh fi-70F