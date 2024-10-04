Bitwarden is een wachtwoordmanager die regelmatig op Tweakers voorbij komt. Het is opensource en heeft ook de mogelijkheid om het op een eigen server te draaien. Ontwikkelaar Daniel García heeft een onofficiële in Rust ontwikkelde implementatie van Bitwarden gemaakt, in eerste instantie onder de naam Bitwarden_rs maar sinds een paar jaar als Vaultwarden. Het gaat alleen om de serverkant van de wachtwoordmanager, voor de clients kan de officiële software van Bitwarden worden gebruikt. Vaultwarden is lichter in gebruik en heeft ook functionaliteit waarvoor bij Bitwarden moet worden betaald, waaronder het gebruik van organisaties. Versie 1.32.1 van Vaultwarden is uitgekomen en hier zijn de volgende veranderingen en verbeteringen in aangebracht:
Notable changes
What's Changed
- Fixed syncing/login with native mobile clients
- Added CLI option to backup SQLite database
- Update GitHub Action Workflows in #4849
- Fix Duo Redirect not using path in #4862
- Fix manager in web-vault v2024.6.2 for collections in #4860
- Update email footer padding values in #4838
- Remove unecessary email normalization in #4840
- Fix Vaultwarden Admin page error messages in #4869
- Update issue template in #4876
- remove overzealous sanity check in #4879
- Fix Login with device in #4878
- Switch to Whitelisting in .dockerignore in #4856
- Remove
versionfrom server config info in #4885
- Update issue template in #4882
- Update crates (GHSA-wq9x-qwcq-mmgf) in #4889
- Updated security readme in #4892
- Allow custom umask setting in #4896
- Allow Org Master-Pw policy enforcement in #4899
- Allow enforcing Single Org with pw reset policy in #4903
- Add a CLI feature to backup the SQLite DB in #4906
- Update web-vault, crates and gha in #4909
- Add orgUserHasExistingUser parameters to org invite in #4827
- Update Rust version & crates in #4928
- Fix sync with new native clients in #4932
- Fix collection update from native client in #4937
- fix invitation link via /admin in #4950
- Fix Pw History null dates in #4966
- fix 2fa policy check on registration in #4956
- Actually use Device Type for mails in #4916
- remove backtics from postgresql migrations in #4968
- Fix Device Type column for 2FA migration in #4971
- Fix encrypted lastUsedDate in #4972
- Fix keyword collision in Rust 2024 and add new api/config value in #4975
- Add extra linting in #4977