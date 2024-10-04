Software-update: Vaultwarden 1.32.1

Vaultwarden logo (79 pix)Bitwarden is een wachtwoordmanager die regelmatig op Tweakers voorbij komt. Het is opensource en heeft ook de mogelijkheid om het op een eigen server te draaien. Ontwikkelaar Daniel García heeft een onofficiële in Rust ontwikkelde implementatie van Bitwarden gemaakt, in eerste instantie onder de naam Bitwarden_rs maar sinds een paar jaar als Vaultwarden. Het gaat alleen om de serverkant van de wachtwoordmanager, voor de clients kan de officiële software van Bitwarden worden gebruikt. Vaultwarden is lichter in gebruik en heeft ook functionaliteit waarvoor bij Bitwarden moet worden betaald, waaronder het gebruik van organisaties. Versie 1.32.1 van Vaultwarden is uitgekomen en hier zijn de volgende veranderingen en verbeteringen in aangebracht:

Notable changes
  • Fixed syncing/login with native mobile clients
  • Added CLI option to backup SQLite database
What's Changed
  • Update GitHub Action Workflows in #4849
  • Fix Duo Redirect not using path in #4862
  • Fix manager in web-vault v2024.6.2 for collections in #4860
  • Update email footer padding values in #4838
  • Remove unecessary email normalization in #4840
  • Fix Vaultwarden Admin page error messages in #4869
  • Update issue template in #4876
  • remove overzealous sanity check in #4879
  • Fix Login with device in #4878
  • Switch to Whitelisting in .dockerignore in #4856
  • Remove version from server config info in #4885
  • Update issue template in #4882
  • Update crates (GHSA-wq9x-qwcq-mmgf) in #4889
  • Updated security readme in #4892
  • Allow custom umask setting in #4896
  • Allow Org Master-Pw policy enforcement in #4899
  • Allow enforcing Single Org with pw reset policy in #4903
  • Add a CLI feature to backup the SQLite DB in #4906
  • Update web-vault, crates and gha in #4909
  • Add orgUserHasExistingUser parameters to org invite in #4827
  • Update Rust version & crates in #4928
  • Fix sync with new native clients in #4932
  • Fix collection update from native client in #4937
  • fix invitation link via /admin in #4950
  • Fix Pw History null dates in #4966
  • fix 2fa policy check on registration in #4956
  • Actually use Device Type for mails in #4916
  • remove backtics from postgresql migrations in #4968
  • Fix Device Type column for 2FA migration in #4971
  • Fix encrypted lastUsedDate in #4972
  • Fix keyword collision in Rust 2024 and add new api/config value in #4975
  • Add extra linting in #4977

Vaultwarden

Versienummer 1.32.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux
Website Vaultwarden
Download https://github.com/dani-garcia/vaultwarden/releases/tag/1.32.1
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 04-10-2024 09:00 21

04-10-2024 • 09:00

21

Bron: Vaultwarden

Update-historie

29-07 Vaultwarden 1.37.1 3
24-07 Vaultwarden 1.37.0 45
03-05 Vaultwarden 1.36.0 5
25-04 Vaultwarden 1.35.8 18
12-04 Vaultwarden 1.35.6 45
24-02 Vaultwarden 1.35.4 19
11-02 Vaultwarden 1.35.3 30
09-01 Vaultwarden 1.35.2 12
30-12 Vaultwarden 1.35.1 3
28-12 Vaultwarden 1.35.0 13
Meer historie

Lees meer

Vaultwarden

geen prijs bekend

Beveiliging en antivirus

Reacties (21)

-Moderatie-faq
21
21
15
2
0
0
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
dimmak 4 oktober 2024 10:39
Is er een optie om te migreren vanaf Bitwarden beschikbaar?
Falcon93 @dimmak4 oktober 2024 10:42
Gewoon je vault exporteren en in vaultwarden importeren
K93 @dimmak4 oktober 2024 10:42
Ja, vault exporteren. En daarna de vaultwarden instantie opstarten, configureren en daar importeren.
Vaevictis_ 4 oktober 2024 09:43
Ik gebruik vaultwarden nu een paar jaar en ik wil nooit meer iets anders. Gewoon zelf hosten en alle enterprise features hebben exl. support maar dat kan ik zelf wel. Ideaal is dat het ook volledig compatibel is met bitwarden plugins en desktop versie.
xoniq @Vaevictis_4 oktober 2024 09:57
Same. Draai het al een flinke tijd, heb backups opgezet naar een andere private server, en heb het op alle clients staan.

Heb vaultwarden ook niet open staan naar buiten, maar op mijn telefoon een permanente WireGuard VPN naar mijn huis.

Voordelen:
  • Geen public facing wachtwoord manager
  • Alle internet interacties blijven privé ongeacht op welk netwerk ik zit
  • Thuis draait pi-hole waardoor alle ads geblokkeerd worden, ook op 5G
  • Altijd toegang tot lokale servers die allemaal niet naar buiten wijzen
Dionysus007281 4 oktober 2024 11:54
Ik begrijp de lol en voldoening om dit soort dingen te selfhosten, maar zijn jullie niet bang dat, als je bv. op vakantie bent, je server/stroom/internet uitvalt en je gewoon een paar weken nergens meer bij kan?

Heb het zelf onlangs gehad: tijdens de eerste week van een 3-weekse vakantie kapte m'n internet thuis ermee na één of andere update, waardoor ik bijna 3 weken m'n eigen omgeving niet kon benaderen.
Nou draai ik niet echt belangrijke dingen (Jellyfin is nog wel het spannendste) maar met dingen als Vaultwarden of een eigen foto-backupserver wordt het toch wel vervelend lijkt me.
xoniq @Dionysus0072814 oktober 2024 12:05
Eigenlijk geen last van. Er wordt elke dag een complete backup van de data op een andere plek gezet, waar ik bij de data kan, en mocht er stront aan de knikker zijn kan ik op m’n laptop of een andere server een docker container opspinnen met die backup.

Sowieso blijft de data ook in je telefoon staan. Als ik geen internet heb dan heb ik de laatst gesynchroniseerde data nog in de Bitwarden app staan. Het is geen always-online vereiste.

Ik weet dit uit ervaring want ik heb 1x gehad dat ik in Duitsland zat, en er was thuis een stroom storing, had gewoon alle data nog in m’n telefoon, en een poosje later kwam de server weer online en syncte deze gewoon weer.
Jazco2nd @Dionysus0072814 oktober 2024 13:05
Dat maakt natuurlijk geen drol uit want de mobiele Bitwarden app werkt ook prima offline.
Jerryy @Jazco2nd4 oktober 2024 14:37
De vault is dan read-only
Jazco2nd @Jerryy4 oktober 2024 14:52
Nee hoor je kan gewoon editen. Het syncen gebeurd wanneer er weer contact is met de server.
Jerryy @Jazco2nd4 oktober 2024 14:57
Dit klopt niet: https://bitwarden.com/help/using-bitwarden-offline/
Veenix @Jerryy4 oktober 2024 16:25
Wow, dat is interessant! Ik heb even doorgeklikt op 'unlocked'. Standaard is het dus zo dat als het contact met de vault verloren gaat, dat je gesyncte kopie van je vault op je toestel blijft staan, zodat je er gewoon bij kunt, maar dat je dan inlogt, zonder MFA! Gelukkig kun je dit uitzetten, maar standaard is de beveiliging ineens dus een stuk minder.
Jazco2nd @Jerryy4 oktober 2024 16:34
Vreemd, ik heb dit vorig jaar ook gehad deze discussie, tel op flight mode gezet en ik kon zelfs een item toevoegen.
Op dit moment heb ik alleen de Bèta app op Android en kan het inderdaad niet. Alleen read only.
Jerryy @Jazco2nd4 oktober 2024 17:22
Interessant. Mijn server (vaultwarden) was laatst offline en toen kon ik niks meer aanpassen. Sterker nog, om een of andere reden kon ik op mijn mobile op een gegeven moment niks meer want ik was volledig uitgelogd
nimmer @Dionysus0072814 oktober 2024 13:17
enige wat je dan mist is dat alle clients gesynced worden en dat je met nieuwe devices er niet bij kan afaik
3raser @Dionysus0072815 oktober 2024 16:32
Dit heb ik ook een keer gehad. Heb toen de buurman gevraagd de server te herstarten en toen kwam ik er gelukkig weer bij. Dan moeten je buren wel de sleutel hebben natuurlijk.
Maarten69 4 oktober 2024 09:55
Gebruik het zelf ook naar tevredenheid, maar dan wel onder Home Assistant.
Dat is wat gemakkelijker opzetten vond ik.
Emphyrio @Maarten695 oktober 2024 08:28
Ik ervaar daarbij wel het nadeel dat de Home Assistant add-on traag is met updaten. Zit je zomaar 6 weken op een oude versie.
KVan 4 oktober 2024 21:40
Ik draai Vaultwarden nu 2 Jaar in een Poxmox lxc container. Backup's maak ik van de hele container. Misschien een idee om deze niet alleen naar mijn Synology NAS the backuppen maar ook af en toe naar Onedrive oid. Een nood exemplaar opstarten in een VM in Windows (of in de cloud) is dan zo gebeurd.
3raser @KVan5 oktober 2024 16:35
Ik rsync de vaultwarden database naar een andere locatie. Ieder een uur een lokale kopie en dagelijks alle kopieën naar een externe server. De database is maar een paar kilobyte dus dat is geen enkel probleem.
cappie 4 oktober 2024 14:27
Vaultwarden is echt heerlijk.. en het verbruikt geen 11GB (zoals Bitwarden's eigen docker cluster) maar ~100MB aan RAM op je server wanneer je het in een docker containertje draait.. ik hoef NOOIT meer wat anders.

Het enige wat ik nog mis is LDAP of Google oAuth integratie voor het automatisch kunnen toestaan van nieuwe accounts en/of toevoegen aan een organisatie voor het delen van de zogeheten seconde object collections... 't is nu vrij veel werk om iemand toe te voegen.

[Reactie gewijzigd door cappie op 4 oktober 2024 14:28]


Op dit item kan niet meer gereageerd worden.