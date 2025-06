Apple heeft versie 18.2 van iOS uitgebracht. In iOS 18, dat geschikt is voor alle modellen waarop ook iOS 17 draait, is het onder meer mogelijk het beginscherm aan te passen, is er ondersteuning voor Rich Communication Services, heeft het bedieningspaneel een opfrisbeurt gekregen en is de fotoapp vernieuwd. Verder is er een wachtwoordmanager en kunnen apps worden verborgen of worden afgeschermd. In deze update treffen we onder meer een tweestapssluiter voor de cameraregelaar, verbeteringen in Foto's en nieuwe opties voor het aanpassen van de startpagina in Safari aan.

Cameraregelaar (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max) Met de tweestapssluiter van de cameraregelaar kun je de focus en de belichting vergrendelen in Camera door licht op de cameraregelaar te drukken Foto's Verbeteringen op het gebied van het bekijken van video's, waaronder de mogelijkheid om beeld voor beeld te scrubben en een instelling om het automatisch herhalen van video's uit te schakelen

Verbeteringen bij het navigeren door Verzamelingen-weergaven, waaronder de mogelijkheid om naar rechts te vegen om terug te gaan naar de vorige weergave

De albumgeschiedenis met 'Recent bekeken' en 'Recent gedeeld' kan worden gewist

Het album 'Favorieten' wordt behalve in 'Vastgemaakte verzamelingen' ook weergegeven in de verzameling 'Andere' Safari Nieuwe achtergrondafbeeldingen voor het aanpassen van je startpagina in Safari

Met de import- en exportfunctie kun je browsergegevens uit Safari exporteren en browsergegevens uit een andere app in Safari importeren

Met de HTTPS-prioriteitsfunctie worden URL's indien mogelijk bijgewerkt naar HTTPS

De voortgang van het downloaden van een bestand wordt weergegeven in het Dynamic Island en op je beginscherm Deze update bevat ook de volgende verbeteringen en oplossingen voor problemen: Dictafoon ondersteunt gelaagde opnamen, zodat je vocalen kunt opnemen bovenop een bestaand idee voor een nummer zonder dat je een koptelefoon nodig hebt. Vervolgens kun je je projecten met twee sporen rechtstreeks in Logic Pro importeren (iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max)

Met 'Deel objectlocatie' van Zoek mijn kun je zoekgeraakte objecten gemakkelijk terugvinden en terugkrijgen door de locatie van een AirTag of Zoek mijn-accessoire te delen met vertrouwde derde partijen, zoals luchtvaartmaatschappijen

Met 'Favoriete categorieën' in Podcasts kun je je favoriete categorieën kiezen en relevante aanbevelingen voor podcastprogramma's krijgen die je gemakkelijk kunt openen in je bibliotheek

Op de gepersonaliseerde zoekpagina in Podcasts worden de meest relevante categorieën en speciaal op jou afgestemde verzamelingen uitgelicht

Ondersteuning voor de functie 'Gehoortest' op de AirPods Pro 2 in Cyprus, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Roemenië, Spanje, Tsjechië, Verenigde Arabische Emiraten en het Verenigd Koninkrijk

Ondersteuning voor de functie 'Gehoorapparaat' op de AirPods Pro 2 in de Verenigde Arabische Emiraten

Met voorbeursprijsnoteringen in Aandelen kun je NASDAQ- en NYSE-tickers volgen voordat de markt wordt geopend

Er is een probleem verholpen waarbij recent gemaakte foto's niet onmiddellijk werden weergegeven in 'Alle foto's'

Er is een probleem verholpen waarbij de nachtmodus van Camera foto's van lagere kwaliteit opleverde bij lange belichtingen (iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max) Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio's of op alle Apple apparaten beschikbaar. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina.