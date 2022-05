Dbrand blijft aangepaste zijpanelen voor PS5 verkopen met gewijzigd ontwerp

Dbrand blijft zijpanelen voor de PlayStation 5 verkopen, maar dat zijn nu varianten met een ander ontwerp dan dat van Sony zelf. Dbrand denkt dat Sony het bedrijf nog steeds zal aanklagen, maar stelt dat Sony daar geen basis voor heeft door het nieuwe ontwerp.

De nieuwe zijpanelen, die Dbrand de Darkplates 2.0 noemt, hebben ventilatiegaten op de plek waar de ventilator van de PlayStation 5 zit. Volgens Dbrand komt dat de koeling van de console ten goede. Ook is het uiterlijk van de panelen aangepast; die zijn nu ongeveer net zo groot als de console zelf en steken niet uit zoals de originele panelen van Sony dat doen. Er komen varianten in zwart, wit en grijs.

Dbrand presenteert de nieuwe panelen snel nadat het bedrijf aankondigde te stoppen met de verkoop van zijn eerste versie van de zwarte zijpanelen. Die hadden hetzelfde ontwerp als de originele panelen van Sony, maar dan met een andere kleur.

Sony eiste dat Dbrand volledig stopt met de verkoop van zijpanelen voor de PlayStation 5, wegens inbreuk op patenten en merkrechten. Dbrand schrijft op reddit dat het nog steeds denkt dat Sony het bedrijf zal aanklagen, maar stelt dat er geen basis is voor inbreuk, omdat het ontwerp gewijzigd is. "Als ze het willen proberen, kunnen ze maar beter bereid zijn om onze juridische kosten te betalen", aldus het bedrijf.

Sony stuurde in september al een cease and desist-brief naar Dbrand. Het bedrijf dat de aangepaste panelen verkoopt, had de nieuwe versie ook al langer in ontwikkeling en op de plank liggen. Dbrand liet dat echter niet weten op het moment dat het aankondigde tijdelijk te stoppen met de verkoop van de donkere zijpanelen.