Apple huurt prominente audio engineer die aan HomePod werkte opnieuw in

Apple heeft opnieuw audio engineer Afrooz Family ingehuurd en hem de rol van hoofd Homepod-software gegeven. Family werkte als audio engineer aan de originele Homepod en vertrok kort na de release van de speaker in 2018.

Het nieuws komt van bronnen van Bloomberg. De zet zou een signaal zijn dat Apple meer werk wil maken van hoe de Homepod concurreert ten opzichte van producten als Amazon Alexa en Google Home. Family heeft in de tussentijd bij de start-up Syng gewerkt, die ook audio-apparatuur maakt. The Verge tekent aan dat Family bij Syng gezien werd als het 'geheime wapen' van het bedrijf. Hij zou daar vertrokken zijn.

De HomePod wordt inmiddels niet meer geproduceerd, maar krijgt nog wel updates; versie 15 van de software kwam vorige maand uit. De slimme speaker kwam in februari van 2018 op de markt voor 349 dollar en er werd in maart van dit jaar een streep door gezet. De HomePod Mini van 99 dollar, kwam in november van 2020 uit, en is nog wel in productie.

De HomePod kreeg van recensenten lof voor zijn geluidskwaliteit, maar ook kritiek voor het beperken van veel functionaliteit tot de diensten en producten binnen het Apple-ecosysteem. Ondanks dat de HomePod officieel nooit in Nederland en België uitkwam, heeft Tweakers hem alsnog gerecenseerd, in de vorm van een round-up samen met de Google Home Max.