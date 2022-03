Siri wordt beschikbaar voor externe ontwikkelaars

Apples slimme assistent Siri komt later dit jaar beschikbaar voor externe ontwikkelaars. Die kunnen de stemassistent in hun eigen smarthomeapparaten zoals thermostaten inbouwen. Op smarthomegebied voegt Apple veel functies van Apple TV samen met HomeKit.

Apple zegt tijdens ontwikkelaarsconferentie WWDC dat het nu al samenwerkt met verschillende ontwikkelaars voor het gebruik van Siri. Ontwikkelaars kunnen de slimme assistent in apparaten plaatsen, al geeft het bedrijf daar vooralsnog niet veel informatie over, bijvoorbeeld welke beperkingen zij daarmee krijgen.

In tegenstelling tot eerdere geruchten komt Apple niet met een nieuw besturingssysteem voor smarthomes of de Apple TV, maar wel met verschillende functies die onderdelen daarvan combineren. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld via Siri op de HomePod-speaker vragen om een bepaalde serie of film op de Apple TV af te spelen. Ook kunnen HomePod Mini's voortaan worden gebruikt om geluid van de Apple TV af te spelen.

De HomePod krijgt in de toekomst ook stemherkenning. Apple TV krijgt op zijn beurt ondersteuning voor dezelfde deelfunctie als ook in iOS 15 zit. Daarmee kunnen gebruikers samen films of series kijken met vrienden. Het beeld en geluid ervan wordt dan gesynchroniseerd met meekijkers. De functie heet SharePlay. Het wordt tot slot ook mogelijk om gebruikersprofielen in te stellen voor tvOS.