Intel heeft 50 miljoen Tiger Lake-processors geleverd

Intel heeft inmiddels vijftig miljoen processors van de vorig jaar aangekondigde Tiger Lake-generatie geleverd. Het chipbedrijf leverde in het afgelopen kwartaal meer laptopprocessors, maar de gemiddelde prijs daarvan daalde.

De 10nm-productie van de Tiger Lake-processors verloopt beter dan verwacht en inmiddels zijn er vijftig miljoen processors van de generatie geleverd. Dat maakte het chipbedrijf bekend bij de publicatie van de kwartaalcijfers. Intel introduceerde Tiger Lake in september vorig jaar. De processors hebben op 10nm++ gefabriceerde Willow Cove-cores en gpu's op basis van de Xe-architectuur.

In de tweede helft van het jaar verwacht Intel enkele miljoenen processors van de Alder Lake-generatie te leveren en Meteor Lake ligt op koers om in 2023 te verschijnen. Alder Lake is de opvolger van Rocket Lake op desktop en Tiger Lake in laptops, en zal uit een combinatie van zuinige en krachtige cores bestaan. Intel maakt Meteor Lake op 7nm.

Intels omzet uit laptopprocessors steeg in het afgelopen kwartaal met vijftien procent tegenover vorig jaar. Dat kwam vooral door een flinke toename van de leveringen. De gemiddelde prijs van de geleverde laptopchips daalde namelijk met zeventien procent. Volgens Intel komt dit omdat het nu meer 'small core'-producten in zijn processoraanbod heeft. Waarschijnlijk doelt het bedrijf op de komst van de Jasper Lake-Pentiums en -Celerons, begin dit jaar. Dat zijn goedkope dualcores en quadcores die hun weg vinden naar budgetlaptops en notebooks voor de onderwijsmarkt.

De omzet uit desktopprocessors steeg met 11 procent, maar ook hier daalde de gemiddelde prijs, met 5 procent. De totale omzet van Intels Client computing Group bedroeg 10,1 miljard dollar, omgerekend 8,58 miljard euro. Dat is 6 procent meer dan vorig jaar in dezelfde periode. De kwartaalomzet van de Data Center Group daalde wel, met 9 procent tot 6,5 miljard dollar.