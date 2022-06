9to5Mac: Instapmodel iPad krijgt USB-C, A14-soc en 5G-optie

Volgens 9to5Mac krijgt het volgende model van Apples goedkoopste iPad een USB-C-aansluiting. De tablet zou dezelfde resolutie krijgen als de Air, voorzien worden van een A14 Bionic-soc en een optie voor 5G. De iPad moet later dit jaar verschijnen, maar wanneer is nog niet bekend.

Als ook het instapmodel van de iPad over gaat naar USB-C, hebben alle iPads die aansluiting. Tot nu toe houdt Apple bij het goedkoopste model vast aan het oude ontwerp met de Lightning-poort. Of het nieuwe model een nieuw ontwerp krijgt in lijn met de hoger gepositioneerde modellen, is volgens 9to5Mac nog niet zeker, maar de gewijzigde poort en schermresolutie wijzen daar wel op.

Apple zou het scherm van de instap-iPad voorzien van dezelfde resolutie als de iPad Air. Het 2022-model van die tablet heeft een 10,9"-scherm met een resolutie van 2360x1640 pixels. Voor het goedkoopste model hield Apple de afgelopen jaren vast aan het 10,2"-scherm met 2048x1536 pixels. Mogelijk krijgt de nieuwe iPad dus ook een iets groter scherm. Het instapmodel zou niet over het grote kleurbereik en de hoge helderheid van de duurdere modellen beschikken.

De iPad zou draaien op de A14 Bionic-soc, die Apple introduceerde in de iPhone 12-serie. De huidige goedkoopste iPad heeft een A13 Bionic-soc uit de iPhone 11. Het instapmodel van de iPad heeft in Nederland en België een adviesprijs van 389 euro. Of de nieuwe versie duurder wordt, is nog niet bekend.

Volgens 9to5Mac heeft de tiende generatie van de iPad de codenaam J272. De site heeft gehoord dat de vernieuwde iPad dit jaar verschijnt, maar wanneer is nog niet bekend. Dezelfde bron vertelde 9to5Mac eerder over de komst van een iPad Air met M1-soc en 5G. Die informatie bleek juist te zijn.