CBS: daling aantal computerwinkels is gestopt

CBS-cijfers wijzen erop dat de daling van het aantal fysieke computerwinkels in Nederland is gestopt. Een jaar geleden waren er 775 computerwinkels, nu zijn dat er 790. In de afgelopen vijftien jaar liep het aantal computerwinkels juist fors terug.

Het gaat om fysieke computerwinkels waar er netto 15 van bijkwamen afgelopen jaar, zo blijkt uit de CBS-cijfers. De daling van het aantal computerwinkels ging afgelopen jaren al iets minder hard. Er waren vijftien jaar geleden nog meer dan 1500 computerwinkels, dat aantal is nu gedaald naar in totaal 790. Dat komt mede door het verdwijnen van diverse ketens, iets waar Tweakers een Plus-artikel aan wijdde. Het gaat wel om kleine winkels. Ongeveer twee derde zijn eenmanszaken, er zijn maar tien computerwinkels met meer dan tien man personeel.

De cijfers vermelden ook het aantal uitgevers van games en andere software. Waar er volgens het CBS in 2013 in Nederland 5 geregistreerde gameuitgevers waren, zijn dat er nu 55. Het aantal uitgeverijen van andere software kwam uit op 165, tegenover 35 acht jaar geleden. In diezelfde tijd steeg het aantal software-ontwikkelaars van 24.000 naar meer dan 35.000.

Vaak zijn die software-ontwikkelaars ook eenmanszaken; dat is zo in bijna 80 procent van de gevallen. Er zijn in Nederland volgens het CBS 145 ontwikkelaars met meer dan honderd mensen in dienst en dat zijn er fors meer dan de 80 van acht jaar geleden.

CBS vermeldt ook dat er fors meer webwinkels zijn bijgekomen in Nederland. Zo kwamen er 245 mode-webwinkels bij in de eerste maanden van dit jaar. Daar staat tegenover dat er ook 125 webwinkels op gebied van mode mee stopten.