Agentschappen cyberbeveiliging Europa en VS kondigen officiële samenwerking aan

De Europese en Amerikaanse agentschappen voor cyberbeveiliging Enisa en CISA kondigen een samenwerkingsverband aan. Deze Werkovereenkomst wordt een mijlpaal genoemd voor de coöperatie tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten rondom cyberveiligheid.

Het agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging Enisa en de Amerikaanse Cybersecurity and Infrastructure Security Agency zeggen in een gezamenlijk statement dat cyberveiligheidsrisico's geen grenzen kennen en dat de organisaties daarom samen moeten werken. De samenwerkingsovereenkomst zou zowel korte- als langetermijnplannen bevatten, maar de agentschappen geven geen verdere details hierover.

Wel lichten Enisa en CISA toe dat het initiatief op drie manieren moet worden toegepast. Zo willen de organisaties samenwerken op het gebied van bewustwording over cyberbeveiliging, adviseren over de implementatie van cyberbeveiligingswetten en informatie over cyberveiligheid uitwisselen. Weer worden hier geen voorbeelden genoemd.

De Enisa en CISA werken al langer aan een concrete overeenkomst om samenwerking te bevorderen. De overheidsorganisaties hebben een vergelijkbare functie, maar hebben tot dusver geen gezamenlijk geformuleerde strategie gehad. Omdat de Verenigde Staten en de Europese Unie soms juist een contrasterend beleid voeren, bijvoorbeeld wat privacy- en dataverwerkingsbeleid betreft, willen de agentschappen een gezamenlijk plan formuleren.