THQ Nordic stelt Alone in the Dark weer uit, release nu in maart van 2024

THQ Nordic en Pieces Interactive stellen de release van Alone in the Dark wederom met enkele maanden uit. De bedrijven willen overwerken tijdens de feestdagen voorkomen. De thirdperson-survivalhorrorgame komt nu op 20 maart 2024 uit voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X en S.

De bedrijven zeggen in een blogpost dat de voormalige releasedatum van januari 2024 ervoor zou zorgen dat werknemers van ontwikkelaar Pieces Interactive tijdens de feestdagen te veel stress zouden hebben. "Beide bedrijven willen eventuele crunch tijdens de feestdagen voorkomen." Crunch is een game-industrieterm waarmee het noodgedwongen overwerken onder hoge druk beschreven wordt om een game op tijd af te krijgen; dit willen de bedrijven voorkomen. Tevens moet de game aan de 'verwachtingen van de bedrijven en de community voldoen'.

De game zou oorspronkelijk in oktober van 2023 uit moeten komen, maar werd kort daarvoor uitgesteld naar januari van 2024. In oktober zouden namelijk te veel andere grote games uitgebracht worden. Er is sinds eerder dit jaar al wel een 'speelbare teaser' beschikbaar.

Alone in the Dark is een horrorgame en 'een liefdesbrief' aan de eerste gelijknamige game uit 1992. Het spel speelt zich af in de jaren '20 van de vorige eeuw en heeft twee hoofdpersonages, Edward Carnby en Emily Hartwood, gespeeld door respectievelijk David Harbour, bekend van Stranger Things, en Jodie Comer, die onder meer in Killing Eve speelde.