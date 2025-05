Man verdacht van uitgifte valse coronabewijzen, OM eist tien maanden cel

Het Openbaar Ministerie heeft tien maanden celstraf geëist, waarvan vier maanden voorwaardelijk, tegen een 25-jarige Amsterdammer die in 2022 1338 valse coronabewijzen zou hebben uitgegeven. Ook wordt een boete van 5000 euro geëist.

Het OM verdenkt de man ervan onder valse voorwendselen toegang te hebben gekregen tot het computersysteem van de GGD. De verdachte zou minimaal 1300 keer een QR-code in het systeem hebben gegenereerd. De codes zou hij tegen betaling hebben verstrekt aan mensen die onder meer naar het buitenland wilden reizen zonder zich te laten vaccineren tegen covid-19.

Uiteindelijk deed de Gemeente Amsterdam onderzoek naar aanleiding van het grote verschil tussen het aantal ingeplande afspraken en het aantal geregistreerde vaccinaties op een bepaalde vaccinatielocatie. De verdachte zou onder meer via zelf gegenereerde mailadressen, lijkend op GGD-mailadressen op naam van leidinggevenden, accounts van ex-werknemers van de vaccinatielocatie opnieuw hebben geactiveerd. Met die accounts kon worden ingelogd op het systeem en kon de verdachte gegevens toevoegen of wijzigen.

De politie kon uiteindelijk de telefoonnummers die voor multifactorauthenticatie werden gebruikt bij de geheractiveerde accounts herleiden naar de verdachte. Deze telefoonnummers maakten vooral gebruik van de cell-ID die zich op 330 meter van zijn woonadres bevindt. Ook ontving de man namen en gegevens van personen via Snapchat die vervolgens enkele uren later worden geregistreerd bij de GGD voor een vaccinatie. Het OM vermoedt dat de verdachte zijn luxe levensstijl financierde met de verkoop van QR-codes. Bij een huiszoeking is onder andere dure merkkleding aangetroffen.

De Amsterdammer werd in maart 2023 aangehouden en verbleef twee maanden in voorlopige hechtenis, maar mocht zijn proces uiteindelijk in vrijheid afwachten. De rechter doet over twee weken uitspraak. Verder heeft de politie honderden personen in beeld die valse coronabewijzen hebben gekocht van de verdachte. Hoeveel mensen uit deze groep al voor de rechter zijn verschenen, is nog niet bekend.