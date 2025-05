Makers Half-Life Black Mesa kondigen shooter Rogue Point aan

Crowbar Collective en uitgever team17 hebben Rogue Point aangekondigd. Het is een shooter waarin maximaal vier spelers met elkaar samenwerken om missies te volbrengen. De game moet volgend jaar uitkomen op Steam.

Team17 publiceerde maandag een korte trailer van Rogue Point. In het verhaal van de game komt de rijkste ceo ter wereld te overlijden. Zijn rivalen proberen hun slag te slaan en sturen huurlingen om zijn bedrijf te plunderen. Het is de taak van de spelers om orde te scheppen en de huurlingen te verdrijven.

In Rogue Point vechten de spelers tegen AI-tegenstanders, beschrijft de Steam-pagina van het spel. Het is de bedoeling dat de spelers strategisch nadenken over het uitschakelen van de vijanden en het behalen van de missiedoelen. Er zijn vier verschillende maps die elke keer weer anders worden gegenereerd. Met het geld dat spelers verdienen in de missies kunnen ze nieuwe wapens kopen.

Er is nog geen releasedatum bekend. Ook is het nog niet bekend of er een open of gesloten bèta van Rogue Point komt. Project lead Adam Engels zegt wel tegen Eurogamer dat Crowbar Collective 'de community uitgebreid wil betrekken bij de ontwikkeling en de updates van Rogue Point'.