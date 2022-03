Tweede Wereldoorlog-shooter Hell Let Loose komt op 5 oktober naar consoles

Ontwikkelaar Black Matter maakt dinsdag bekend dat Hell Let Loose op 5 oktober naar PlayStation 5 en Xbox Series S en X komt. De game is sinds juli beschikbaar als volledige release op pc na meer dan twee jaar in Early Access.

Op Twitter maakt Black Matter bekend dat de consolerelease van de game gepland staat voor 5 oktober dit jaar. In het bericht wordt geen prijs genoemd, maar in de Xbox Store is de game al te bestellen voor 39,99 euro. Dit is vermoedelijk ook de prijs voor de game op PlayStation 5.

Hell Let Loose is het resultaat van een succesvolle Kickstartercampagne, waarmee bijna 200.000 euro werd opgehaald. Sinds 2019 was Hell Let Loose beschikbaar via Early Access en kreeg de game in totaal negen content-updates. De ontwikkelaar heeft aangegeven de game te blijven updaten na release.

Hell Let Loose is een multiplayershooter met de Tweede Wereldoorlog als setting. De game bevat gevechten waarin twee kanten met elk vijftig spelers het tegen elkaar op kunnen nemen. Het is de bedoeling dat spelers met hun team de frontlinie steeds verder opschuiven. De ontwikkelaar wil met de game een 'simulatie van een oorlog' neerzetten.